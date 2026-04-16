Η Ράγιο Βαγιεκάνο είχε πάρει 1.500 εισιτήρια για τη ρεβάνς με την ΑΕΚ στη φάση των «8» του Europa Conference League και οι οπαδοί της που θα βρεθούν στην Allwyn Arena δεν θα είναι αποκλειστικά Ισπανοί αλλά και Έλληνες.

Η Ράγιο έχει πολύ μεγάλο προβάδισμα για την πρόκριση στους ημιτελικούς της διοργάνωσης μετά τη νίκη της με 3-0 στο πρώτο παιχνίδι, η Ένωση όμως πιστεύει στην ανατροπή και είναι αποφασισμένη να παλέψει μέχρι το τέλος για να τα καταφέρει.

Όπως και να έχει, είναι ένα παιχνίδι που αναμένεται πώς και πώς και από τις δύο πλευρές, με την ισπανική ομάδα να προμηθεύεται 1.500 εισιτήρια και δεν έχουν δοθεί όλα σε Ισπανούς αλλά και σε Έλληνες.

Στη χώρα μας υπάρχει σύνδεσμος οπαδών της Ράγιο Βαγιεκάνο με 800 μέλη και εκπρόσωπός του μίλησε στην «AS» λέγοντας πως «η Ράγιο αντιπροσωπεύει το παλιό ποδόσφαιρο. Φτιάξαμε αυτή τη λέσχη τον Ιανουάριο του 2021», με το ισπανικό Μέσο να ανεβάζει στα social media και φωτογραφία με κάποια μέλη του συνδέσμου.