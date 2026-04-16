Το πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο εξελίχθηκε σε μία από τις πιο ασταθείς φετινές της εμφανίσεις, με αποτέλεσμα τη βαριά ήττα με 3-0. Οι «κιτρινόμαυροι» βρέθηκαν από πολύ νωρίς πίσω στο σκορ, μόλις στο 2ο λεπτό. Στο 20’ ακυρώθηκε γκολ του Λεζεούνε, όμως η πίεση των γηπεδούχων απέφερε δεύτερο τέρμα στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου (45+2’), όταν ο Λόπεζ σκόραρε από κοντά μετά από «ριμπάουντ». Το τελικό 3-0 διαμορφώθηκε στο 74’ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Παλαθόν.

Η ΑΕΚ προσπάθησε κυρίως με ατομικές ενέργειες να αντιδράσει, όμως δεν είχε αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια. Ο Μάρκο Νίκολιτς εμφανίστηκε αισιόδοξος ενόψει ρεβάνς, τονίζοντας πως η εικόνα του αγώνα δεν αποτυπώνεται πλήρως στο σκορ και υπογραμμίζοντας τη σημασία της έδρας. Ωστόσο, η παράδοση δεν είναι με το μέρος της ΑΕΚ, καθώς μετρά έξι αποκλεισμούς σε ισάριθμες διπλές αναμετρήσεις απέναντι σε ισπανικές ομάδες. Στο μεταξύ, ακολουθεί το κρίσιμο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, το οποίο ενδέχεται να επηρεάσει την εξέλιξη του πρωταθλήματος.

Προέκυψε πρόβλημα με τον Πέτρο Μάνταλο που τραυματίστηκε, ενώ σημαντική είναι και η απουσία του Λούκα Γιόβιτς λόγω καρτών.

Από την άλλη πλευρά, η Ράγιο προέρχεται από ήττα με 3-0 στη Μαγιόρκα, σε ένα παιχνίδι όπου παρατάχθηκε με αλλαγές και είχε στραμμένη την προσοχή της στη ρεβάνς της Αθήνας. Ο Ίνιγκο Πέρεθ δήλωσε πως θα αντάλλασσε ακόμη και τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό με την εξασφάλιση της παραμονής, αν και η ομάδα του έχει σαφές προβάδισμα πρόκρισης μετά το 3-0 του πρώτου αγώνα.

Όσον αφορά τα αγωνιστικά νέα, αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του βασικού τερματοφύλακα Μπατάλια, ο οποίος ταξίδεψε πάντως με την αποστολή.