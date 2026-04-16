Ο Ζίνι είναι αυτός που παίρνει τη θέση του Γιόβιτς στην αρχική 11άδα της ΑΕΚ για τη ρεβάνς με τη Ράγιο Βαγιεκάνο, στο πλαίσιο των προημιτελικών του Europa Conference League.

Οι «κιτρινόμαυροι» ηττήθηκαν με 3-0 στο πρώτο παιχνίδι, την περασμένη εβδομάδα στην Ισπανία, με αποτέλεσμα να βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο και να κυνηγάνε μια πολύ μεγάλη ανατροπή, αν θέλουν να βρεθούν στους ημιτελικούς.

Μια ανατροπή που θα πρέπει να την κάνουν χωρίς τον καλύτερο σκόρερ τους, τον Γιόβιτς, καθώς συμπλήρωσε κάρτες, με τον Μάρκο Νίκολιτς να δίνει θέση βασικού στον Ζίνι, ο οποίος θα αποτελεί με τον Βάργκα το επιθετικό δίδυμο.

Στο αρχικό σχήμα είναι και ο Κουτέσα που πήρε τη θέση του Περέιρα, ενώ σε σχέση με το πρώτο ματς υπάρχει ακόμη μία αλλαγή: Ο Μαρίν είναι στην 11άδα αντί του τραυματία Μάνταλου.

Η σύνθεση της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Κοϊτά, Μαρίν, Πινέδα, Κουτέσα, Ζίνι, Βάργκα.

Στον πάγκο είναι οι Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκατσίνοβιτς, Γκεοργκίεφ, Καλοσκάμης, Ελίασον, Βίντα, Πένραϊς, Περέιρα.