Οι οπαδοί της Ράγιο Βαγιεκάνο έστησαν το δικό τους πάρτι στους δρόμους της Αθήνας ξεσηκώνοντας και… γιαγιάδες που συνάντησαν τυχαία, λίγες ώρες πριν τη ρεβάνς με την ΑΕΚ για τους προημιτελικούς του Europa Conference League.

Η ισπανική ομάδα είναι το φαβορί για την πρόκριση στους ημιτελικούς μετά τη νίκη της με 3-0 στον πρώτο αγώνα την περασμένη εβδομάδα και 1.500 οπαδοί της, ανάμεσα στους οποίους και Έλληνες, είναι στην Αθήνα για τη ρεβάνς.

Είναι ένα ιστορικό παιχνίδι για τη Ράγιο Βαγιεκάνο και οι φίλοι της απολαμβάνουν την παρουσία τους στην ελληνική πρωτεύουσα, έχοντας κάνει αισθητή την παρουσία τους στους δρόμους με τα συνθήματά τους.

Βίντεο, μάλιστα, που ανέβηκε στα social media δείχνουν τους Ισπανούς φιλάθλους να έχουν ξεσηκώσει και κάποιες γιαγιάδες που συνάντησαν, με αποτέλεσμα να τραγουδάνε «ας χορέψει και η γιαγιά».