Η Άστον Βίλα, η Νότιγχαμ Φόρεστ και η Μπράγκα προκρίθηκαν στους ημιτελικούς του Europa League, αποκλείοντας τις Μπολόνια, Πόρτο και Μπέτις αντίστοιχα.

Η Άστον Βίλα ήταν, βασικά, σίγουρη για την πρόκριση μετά την εκτός έδρας νίκη της με 3-1 επί της Μπολόνια στο πρώτο παιχνίδι και μετέτρεψε σε πάρτι τη ρεβάνς, επικρατώντας με 4-0.

Το ντέρμπι της βραδιάς έγινε στο Νότιγχαμ, όπου η Φόρεστ υποδέχθηκε την Πόρτο στη ρεβάνς του 1-1 και με γκολ του Γκιμπς-Γουάιτ στο 12′ πήρε τη νίκη με 1-0 και την πρόκριση, με τους Πορτογάλους να παίζουν με 10 παίκτες από το 8′ καθώς ο Μάκελι έδειξε την κόκκινη κάρτα στον Μπέντναρεκ.

Τέλος, το εισιτήριο για τους «4» και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο πήρε η Μπράγκα, η οποία νίκησε με 4-2 τη Μπέτις στην Ισπανία, μία εβδομάδα μετά το 1-1 στην Πορτογαλία.

Τα αποτελέσματα

Θέλτα – Φράιμπουργκ 1-3

Άστον Βίλα – Μπολόνια 4-0

Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο 1-0

Μπέτις – Μπράγκα 2-4