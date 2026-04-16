Μετά τη νίκη με 3-0 εντός έδρας, η Φράιμπουργκ επικράτησε και στην έδρα της Θέλτα, με 3-1 αυτή τη φορά, παίρνοντας πανηγυρικά την πρόκριση για τους ημιτελικούς του Europa League.

Τα πάντα, βασικά, είχαν ήδη κριθεί από την περασμένη εβδομάδα καθώς οι Ισπανοί ήθελαν ένα θαύμα για να ανατρέψουν την κατάσταση και αυτό δεν έγινε. Αντιθέτως, ήρθε νέα ήττα με 3άρα.

Στο 33′ ο Ματάνοβιτς με τρομερό σουτ εκτός περιοχής έστειλε τη μπάλα στο παραθυράκι της εστίας για το 0-1 και στο 39′ ήρθε και το 0-2 από τον Σουζούκι, ο οποίος σκόραρε και νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο, στο 50′ για την ακρίβεια, γράφοντας το 0-3.

Το μόνο που κατάφερε η Θέλτα ήταν να μειώσει σε 1-3 στις καθυστερήσεις με τον Σβέντμπεργκ που βγήκε τετ α τετ, με τη Φράιμπουργκ να συνεχίζει στους ημιτελικούς με στόχο την κατάκτηση του τροπαίου.