Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Εθνική Οδό Ζακύνθου–Βολιμών, στο ύψος της διασταύρωσης του Πάστρα, όταν ένας 19χρονος που οδηγούσε δίκυκλο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και προσέκρουσε σε παρακείμενο τοιχίο.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον νεαρό και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ζακύνθου με σοβαρά τραύματα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Τα αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία Ζακύνθου.