Μια γιατρός επειγόντων περιστατικών στο Σαν Ντιέγκο βρίσκεται στο επίκεντρο σοβαρών καταγγελιών, καθώς φέρεται να εργαζόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ κατά τη διάρκεια της βάρδιάς της, ωστόσο εξακολουθεί να ασκεί καθήκοντα υπό προϋποθέσεις, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Η Dr. Ariana Dillman, γιατρός από την περιοχή της Solana Beach, φέρεται, σύμφωνα με έγγραφα του Ιατρικού Συμβουλίου της Καλιφόρνια, να παρουσίασε «συμπεριφορές συμβατές με μέθη ή επήρεια», ενώ βρισκόταν σε υπηρεσία σε τμήμα επειγόντων περιστατικών.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι εμφάνιζε «ασυνάρτητη ομιλία, πεσμένα βλέφαρα και ασταθή συμπεριφορά», την ώρα που περιέθαλπε ασθενείς, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στο προσωπικό. Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τον Ιούνιο και κλιμακώθηκε όταν η γιατρός αρνήθηκε να υποβληθεί επιτόπου σε έλεγχο για χρήση ουσιών.

Παρά τη σοβαρότητα των καταγγελιών, η Dillman δεν έχει απομακρυνθεί πλήρως από την άσκηση των καθηκόντων της. Αντίθετα, της επιτρέπεται να συνεχίσει να εργάζεται, αλλά υπό αυστηρή επιτήρηση. Σύμφωνα με τις αρχές, υποχρεούται να υποβάλλεται σε τυχαίους ελέγχους για ναρκωτικά και αλκοόλ, να συμμετέχει σε ομάδα υποστήριξης και να αποφεύγει τη χρήση ελεγχόμενων ουσιών.

Το Ιατρικό Συμβούλιο υποστηρίζει ότι η γιατρός «έχει χρησιμοποιήσει ελεγχόμενες ή επικίνδυνες ουσίες ή αλκοόλ με τρόπο που θα μπορούσε να επηρεάσει την ικανότητά της να ασκεί με ασφάλεια την ιατρική». Μετά το περιστατικό, ο εργοδότης της προχώρησε σε αναστολή ορισμένων επαγγελματικών της δικαιωμάτων.

Παράλληλα, σύμφωνα με κρατικά αρχεία, ψυχίατρος που την αξιολόγησε διέγνωσε διαταραχή χρήσης αλκοόλ, στοιχείο που ενισχύει τις ανησυχίες για την κατάστασή της. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με την υπέρμαχο δικαιωμάτων ασθενών Michele Monserratt-Ramos να δηλώνει ότι «παρόμοια περιστατικά εμφανίζονται όλο και πιο συχνά» και να ζητά αυστηρότερα πρότυπα για γιατρούς που εντοπίζονται να εργάζονται υπό την επήρεια ουσιών.

Την ίδια στιγμή, το όνομα της Dillman εμφανίζεται να συνδέεται και με χώρο αισθητικών θεραπειών, όπου προσφέρονται υπηρεσίες όπως Botox και fillers, γεγονός που έχει επίσης προκαλέσει ερωτήματα.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν τα δεδομένα, ενώ η γιατρός συνεχίζει να εργάζεται υπό περιορισμούς, εν αναμονή των τελικών αποφάσεων.