Με τον Βεζένκοβ να πετυχαίνει 20 πόντους, ο Ολυμπιακός νίκησε με 85-76 την Αρμάνι Μιλάνο για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Euroleague και τερμάτισε στην 1η θέση, περιμένοντας πλέον να μάθει ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει στα play off για την πρόκριση στο Final Four.

Με τους Βεζένκοβ και Ντόρσεϊ να μπαίνουν «ζεστοί» στο ματς, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα προηγήθηκε με 15-5 στο 4′, οι φιλοξενούμενοι όμως αντέδρασαν στη συνέχεια και με τους Σιλντς και Μάνιον να δίνουν λύσεις κατάφεραν να ισοφαρίσουν 21-21, για να ολοκληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ 26-23.

Οι «ερυθρόλευκοι» κρατούσαν το προβάδισμα στη δεύτερη περίοδο και μάλιστα στο 16′ ήταν στο +9 (41-32), οι Ιταλοί όμως με τέσσερα συνεχόμενα τρίποντα κατάφεραν να ισοφαρίσουν 45-45, πριν γράψει το 47-45 ο Ντόρσεϊ στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου.

Η Αρμάνι Μιλάνο παρέμενε κοντά στο σκορ και στα πρώτα λεπτά του τρίτου δεκαλέπτου, ο Ολυμπιακός όμως ανέβασε ρυθμό μετά το 49-48 και με σερί 15-0 προηγήθηκε με 64-48, για να μπει από το +13 (68-55) στην τελευταία περίοδο.

Εκεί, η ομάδα του Μπαρτζώκα πήγε και στο +20 (79-59) στο 32′ και στη συνέχεια χαλάρωσε αρκετά, με τους Ιταλούς να βρίσκουν την ευκαιρία να μειώσουν και το παιχνίδι να ολοκληρώνεται με σκορ 85-76.

Τα δεκάλεπτα: 26-23, 47-45, 68-55, 85-76