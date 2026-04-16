Κατάμεστο θα είναι το ΣΕΦ και για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με την Αρμάνι Μιλάνο, στο πλαίσιο της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περιόδου της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στην 1η θέση της βαθμολογίας και θα τερματίσουν εκεί αν νικήσουν τους Ιταλούς, οι οποίοι ήρθαν στην Αθήνα χωρίς άγχος και με στόχο να απολαύσουν το παιχνίδι, καθώς βρίσκονται στη 14η θέση και δεν κυνηγάνε κάτι.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν έχει στη διάθεσή του ούτε αυτή τη φορά τον Μόντε Μόρις και τον Ταϊρίκ Τζόουνς, υπολογίζει και πάλι όμως στους Εβάν Φουρνιέ και Φρανκ Νιλικίνα, με τους οπαδούς να δίνουν ξανά δυναμικό παρών.

Όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ λίγες ώρες πριν το τζάμπολ, τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν και το ΣΕΦ θα είναι κατάμεστο για ακόμη μία φορά τη φετινή σεζόν, με το ένα sold out να διαδέχεται το άλλο.

«Και στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Ευρωλίγκας, το ΣΕΦ θα είναι γεμάτο!

Τα εισιτήρια για την αποψινή (16/04, 21:15) κόντρα στην EA7 Emporio Armani Milan εξαντλήθηκαν!

Συνεχίζουμε μαζί! Συνεχίζουμε δυνατά!», ανέφερε το σχετικό μήνυμα του Ολυμπιακού στα social media.