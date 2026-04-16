Η Λιάνα Κανέλλη ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον Γιώργο Μυλωνάκη που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Η βουλευτής του ΚΚΕ, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ανέφερε:

«Περαστικά στον άνθρωπο. Κουράγιο στα παιδιά του και τη γυναίκα του. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Δύσκολα είναι, αλλά απ’ ό,τι καταλαβαίνω, σε έναν βαθμό είναι ελεγχόμενο.

Να πω την αλήθεια, ανεξαρτήτως διαφορών, όποιος έχει βρεθεί σε παρόμοια θέση, το να πάθει κάποιος εγκεφαλικό είναι δυστυχώς το λιγότερο, με αυτά που γράφονται ανεξέλεγκτα επί προσωπικού.

Δεν θα πω τίποτα άλλο, γιατί καταλαβαίνω τι είναι να πάθεις εγκεφαλικό από φούσκωμα προσωπικό, από κακοήθη μανταλάκια».