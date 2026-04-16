Ένα παιδί 12 ετών κατάφερε να γλιτώσει από τον πατέρα του, επειδή τηλεφώνησε στο «Χαμόγελο του Παιδιού» και ζήτησε βοήθεια.

Το παιδί αναγκαζόταν να πουλάει λουλούδια και αν διαφωνούσε, τότε δεχόταν σωματική και ψυχολογική βία.

Ο γονιός του έχει συλληφθεί, ενώ ο ανήλικος μεταφέρθηκε σε ασφαλές περιβάλλον.

Ένα 12χρονο αγόρι κάλεσε τη γραμμή SOS 1056 ζητώντας βοήθεια.



Για δύο χρόνια, όπως ανέφερε, αναγκαζόταν να πουλάει λουλούδια κατόπιν εντολής του πατέρα του. Όταν δεν το έκανε, δεχόταν βία.



Εκείνη τη στιγμή, βρήκε το θάρρος να μιλήσει.

Και όλα ξεκίνησαν να αλλάζουν…



Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση:

«15 Απριλίου 2026 η Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056 έλαβε κλήση από 12χρονο αγόρι, το οποίο ανέφερε ότι πουλάει λουλούδια κατόπιν “εντολής” από τον πατέρα του. Ανέφερε ότι όταν δεν το κάνει δέχεται σωματική και ψυχολογική βία και χρειάζεται βοήθεια να ξεφύγει. Μαζί με το παιδί βρισκόταν ενήλικη γυναίκα που το προέτρεψε να καλέσει.

Αφού ο Ψυχολόγος καθησύχασε τον 12χρονο και τον διαβεβαίωσε ότι θα γίνει ό,τι είναι εφικτό για να λάβει τη φροντίδα, την προστασία και την ασφάλεια που έχει ανάγκη, μιλώντας παράλληλα με την ενήλικη γυναίκα και ζητώντας της να παραμείνει με τον 12χρονο, “Το Χαμόγελο του Παιδιού” ενημέρωσε την Άμεση Δράση να σπεύσει στο σημείο που βρισκόταν το παιδί.

Το παιδί με ασφάλεια μεταφέρθηκε στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών με “Το Χαμόγελο του Παιδιού” να παραμένει σε συνεχή επικοινωνία με τους αρμόδιους.

Παράλληλα, ο πατέρας συνελήφθη, όπου του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων με σκοπό την εργασιακή εκμετάλλευση του ανήλικου παιδιού του.

Στην παρούσα φάση ο 12χρονος, και κατόπιν εισαγγελικής εντολής, παραμένει σε ασφαλές περιβάλλον με “Το Χαμόγελο του Παιδιού” και τις αρμόδιες υπηρεσίες δίπλα του, εν αναμονή του επόμενου βήματος.

Μία και μόνο κλήση έδωσε τέλος στο μαρτύριο ενός παιδιού».