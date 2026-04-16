Την πρόκριση για τους ημιτελικούς του Europa Conference League εξασφάλισε η Σαχτάρ Ντόνετσκ με το 2-2 στην έδρα της Άλκμααρ, καθώς είχε επικρατήσει με 3-0 στο πρώτο παιχνίδι.

Οι Ολλανδοί ήθελαν να μπουν δυνατά στο παιχνίδι με στόχο να πάρουν το προβάδισμα και να έχουν ελπίδες για την ανατροπή, το πρώτο ημίχρονο όμως ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ και τα πάντα κρίθηκαν οριστικά στο 58ο λεπτό.

Σε εκείνο το σημείο ο Σαντάνα με πλασέ, μετά την ασίστ του Ελίας, έκανε το 0-1 για τους Ουκρανούς, οι οποίοι στη συνέχεια χαλάρωσαν και δέχθηκαν δύο γκολ: 1-1 στο 73′ με ωραία εκτέλεση φάουλ από τον Γιένσεν, 2-1 στο 80′ με μονοκόμματο σουτ του Σιν εντός περιοχής.

Στο 83′, όμως, ο Μεϊρέλες ολοκλήρωσε την αντεπίθεση γράφοντας το 2-2 και σφραγίζοντας την πρόκριση της Σαχτάρ Ντόνετσκ.