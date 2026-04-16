Η κόντρα ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ποντίφικα δεν είναι μια απλή πολιτική διαφωνία. Είναι μια μετωπική σύγκρουση ανάμεσα σε δύο διαμετρικά αντίθετες κοσμοθεωρίες. Από τη μία, ο «σιδηρούς νόμος» της ισχύος και από την άλλη, η ηθική υπεροχή του δικαίου.

Το δόγμα Τραμπ: Η ισχύς είναι το δίκαιο

Η φιλοσοφία της κυβέρνησης Τραμπ εκφράστηκε με κυνική ειλικρίνεια από τον Στίβεν Μίλερ: «Ζούμε σε έναν κόσμο που κυβερνάται από τη δύναμη και την επιβολή. Αυτοί είναι οι σιδηροί νόμοι από την αρχή του χρόνου». Για τον Τραμπισμό, η εξουσία δεν είναι απλώς ένα μέσο, αλλά ο σκοπός. Αν είσαι ισχυρός, έχεις δίκιο.



Αυτή η θεώρηση, ωστόσο, έρχεται σε πλήρη ρήξη με τις ιουδαιοχριστιανικές αξίες και την ίδια τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Αν η ισχύς είναι το παν, τότε τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν έχουν καμία αξία.

Πάπας Λέων ΙΔ’: Ο πρώτος Αμερικανός Ποντίφικας

Γιατί όμως ο Τραμπ επέλεξε να επιτεθεί στον Πάπα Λέοντα ΙΔ’; Η απάντηση κρύβεται στην καταγωγή του. Είναι ο πρώτος Αμερικανός Πάπας και η δημοτικότητά του στις ΗΠΑ είναι εντυπωσιακή:

42% των Αμερικανών έχουν θετική γνώμη για εκείνον .

. Μόλις 8% εκφράζουν αρνητική άποψη.

Ο Τραμπ βλέπει στο πρόσωπο του Ρόμπερτ Πρεβόστ (όπως είναι το κοσμικό όνομα του Πάπα) έναν αντίπαλο που δεν τον φοβάται. Προσπαθεί, λοιπόν, να τον υποβιβάσει σε έναν απλό πολιτικό παίκτη, χαρακτηρίζοντάς τον «ριζοσπάστη αριστερό» και «αδύναμο στο έγκλημα».

Ο φόβος της απελευθέρωσης

Ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι ο Λέων εξελέγη μόνο και μόνο για να αντιμετωπίσει εκείνον. Αν και η σκέψη του είναι καθαρά πολιτική, ο φόβος του έχει ιστορική βάση. Όπως ο πρώτος Πολωνός Πάπας (Ιωάννης Παύλος Β’) βοήθησε στην απελευθέρωση της πατρίδας του από τον αυταρχισμό, έτσι και οι υποστηρικτές του Τραμπ φοβούνται ότι ο πρώτος Αμερικανός Πάπας μπορεί να εμπνεύσει μια παρόμοια αλλαγή στις ΗΠΑ.

Η επιστροφή στον Αβραάμ Λίνκολν

Ο Πάπας Λέων δεν υπερασπίζεται μόνο τα δόγματα της Εκκλησίας, αλλά και τις θεμελιώδεις αρχές της Αμερικής. Υπενθυμίζει το ιστορικό ρητό του Αβραάμ Λίνκολν: «Ας έχουμε πίστη ότι το δίκαιο δημιουργεί ισχύ».



Η σύγκρουση είναι βαθιά: Ποιος ορίζει την Αμερική; Ο νόμος του ισχυρού ή η δύναμη των ηθικών αρχών; Ο Τραμπ φοβάται τον Πάπα επειδή ο τελευταίος μιλά στην καρδιά των πολιτών, υπενθυμίζοντάς τους ότι η πατρίδα τους δεν χτίστηκε πάνω στον φόβο, αλλά πάνω στο καθήκον και τη δικαιοσύνη, σύμφωνα με άρθρο του Thebulwark.com