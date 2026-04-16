Μια απολαυστική τηλεοπτική στιγμή εκτυλίχθηκε στο πλατό του MEGA, με τη Ράνια Τζίμα να σχολιάζει με χιούμορ την τοποθέτηση του πρωθυπουργού Κυριάκο Μητσοτάκη στη Βουλή, κατά τη συζήτηση για το «Κράτος Δικαίου».

Κατά την ομιλία του, ο πρωθυπουργός επιχείρησε να αναφερθεί στον Ταλ Ντίλιαν, ωστόσο φάνηκε να μπερδεύεται, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Για αυτόν τον Ντίλιαν, Ντίλαν – πώς τον λένε».

Το στιγμιότυπο δεν πέρασε απαρατήρητο και έγινε αμέσως αντικείμενο σχολιασμού.

Η Ράνια Τζίμα σχολίασε με σαρκαστική διάθεση το μπέρδεμα, προκαλώντας γέλια στο πλατό:

«Έπαθε… Πρετεντέρη, που το παθαίνεις καμία φορά και δεν θυμάσαι. Μπέρδεψε τον Ταλ Ντίλιαν με τον Μπομπ Ντίλαν… τι έπαθε;»

Η ατάκα της δημοσιογράφου προκάλεσε ευθυμία, με τους συνεργάτες της εκπομπής να μην κρύβουν τα χαμόγελά τους.