Ένας υπάλληλος βενζινάδικου στο Μίσιγκαν κατάφερε να σώσει μια 16χρονη που είχε πέσει θύμα απαγωγής, όταν αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και αντέδρασε άμεσα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Σύμφωνα με την αστυνομία της Hamtramck, η ανήλικη απήχθη το πρωί της Δευτέρας, λίγο μετά τις 7:00, ενώ περίμενε το σχολικό λεωφορείο της. Ένας άνδρας, οπλισμένος με όπλο, την προσέγγισε και την εξανάγκασε να τον ακολουθήσει.

Περίπου μισή ώρα αργότερα, ο δράστης την οδήγησε σε πρατήριο καυσίμων Sunoco, όπου μπήκαν μαζί στο κατάστημα. Εκεί, ο άνδρας ζήτησε τσιγάρα και απαίτησε από τη νεαρή να πληρώσει.

Τη στιγμή εκείνη, ο υπάλληλος Abdulrahman Abohatem υποψιάστηκε ότι κάτι δεν ήταν φυσιολογικό. Όπως περιέγραψε, η κοπέλα κινώντας τα χείλη της χωρίς να βγάζει ήχο σχημάτισε τη λέξη «βοήθεια», στέλνοντας ένα σιωπηλό αλλά ξεκάθαρο μήνυμα.

Ο υπάλληλος αντέδρασε άμεσα: βγήκε από το προστατευτικό τζάμι, πλησίασε τον άνδρα, τον απομάκρυνε από το κατάστημα και έβαλε τη 16χρονη πίσω του για να την προστατεύσει. «Βγήκα έξω, τον έδιωξα και ζήτησα από την κοπέλα να σταθεί πίσω μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, άλλοι μαθητές που είχαν δει την απαγωγή είχαν ήδη ειδοποιήσει την αστυνομία και βοήθησαν στον εντοπισμό της μέσω του κινητού της τηλεφώνου. Περιπολικά έφτασαν γρήγορα στο σημείο, με τον υπάλληλο να δείχνει στους αστυνομικούς τον ύποπτο λέγοντας: «Αυτός είναι».

Ο άνδρας συνελήφθη άμεσα από τις αρχές, ενώ σύμφωνα με την αστυνομία φέρεται να έχει ιστορικό σοβαρών κατηγοριών. Όπως επισημάνθηκε, δεν υπήρχε προηγούμενη σχέση μεταξύ του δράστη και της 16χρονης, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο να πρόκειται για τυχαίο περιστατικό.

Ο επικεφαλής της αστυνομίας δήλωσε ότι ο δράστης «εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία», ενώ ο υπάλληλος που βοήθησε στη διάσωση ανέφερε: «Νιώθω καλά όταν σώζεις κάποιον. Είναι μόλις 16 χρονών, είναι παιδί».

Η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, με τον ύποπτο να αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον δικαστηρίου.