Η σύζυγος Ισπανού γιατρού, ο οποίος δίνει μάχη για τη ζωή του μετά από επίθεση καρχαρία κατά τη διάρκεια του μήνα του μέλιτος στις Μαλδίβες, κατηγορεί το τουριστικό γκρουπ για «σοβαρή αμέλεια».

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, στα ανοικτά του πολυτελούς νησιού Κουντού, όταν το ζευγάρι συμμετείχε σε εκδρομή για κολύμβηση κοντά σε μονάδα επεξεργασίας ψαριών, περιοχή όπου συχνάζουν καρχαρίες.

Ο άνδρας, που έχει ταυτοποιηθεί ως 31χρονος γυναικολόγος από το Αλικάντε με το όνομα Μπόρχα, μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ελικόπτερο σε νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προχώρησαν στον ακρωτηριασμό του ποδιού του.

Οι οικογένειες του ζευγαριού καταδίκασαν την «απερισκεψία» του διοργανωτή της εκδρομής, ενώ η σύζυγός του, που σύμφωνα με ισπανικά μέσα ονομάζεται Άνα, υπέβαλε επίσημη καταγγελία στις αρχές των Μαλδίβων, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Το νεαρό ζευγάρι, που ζει στο Αλικάντε, είχε παντρευτεί πρόσφατα και ταξίδεψε στον Ινδικό Ωκεανό για τον μήνα του μέλιτος.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο GA Atoll και στη συνέχεια διακομίστηκε αεροπορικώς στην πρωτεύουσα Μαλέ, όπου νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο ADK.

Η περιοχή της επίθεσης είναι γνωστή για το καταδυτικό σημείο «Shark Alley», όπου εμφανίζονται συχνά μεγάλα κοπάδια καρχαριών Spinner, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η εμπλοκή καρχαρία Bull.

Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι η μονάδα στο Κουντού δεν είχε απορρίψει υπολείμματα ψαριών για περίπου μία εβδομάδα, με πηγή να σημειώνει ότι «οι καρχαρίες πιθανότατα βρίσκονταν σε αυξημένη κατάσταση πείνας και προσμονής».

«Όταν η ομάδα μπήκε στο νερό, η ίδια η είσοδος ενδέχεται να προκάλεσε επιθετική αντίδραση», προστίθεται.

Σύμφωνα με το El Periodico Mediterraneo, επικαλούμενο πηγή κοντά στην οικογένεια της Άνα, «με μία δαγκωματιά, αφαιρέθηκε όλος ο ιστός από το γόνατο και κάτω από το πόδι του συζύγου της».

Συγγενείς της γυναίκας έχουν ήδη ταξιδέψει στις Μαλδίβες για να τη στηρίξουν, ενώ άτομο από το οικογενειακό περιβάλλον ανέφερε ότι «γίνεται προσπάθεια να σωθεί ο Μπόρχα, βρίσκεται στην εντατική, όμως οι ιατρικές συνθήκες εκεί είναι πολύ δύσκολες».

Το νησί Κουντού φιλοξενεί το τετράστερο ξενοδοχείο Mercure Maldives Kooddoo Resort, δημοφιλή προορισμό για νεόνυμφους, στην περιοχή Gaafu Alifu Atoll, γνωστή για την πλούσια θαλάσσια ζωή της.

Οι Μαλδίβες διαθέτουν από τα καθαρότερα νερά στον κόσμο και αποτελούν κορυφαίο τουριστικό προορισμό. Ωστόσο, όπως σε κάθε σύνθετο οικοσύστημα, φιλοξενούν και επικίνδυνους θηρευτές.

Στην περιοχή ζουν 31 είδη καρχαριών, εκ των οποίων τα 29 θεωρούνται απειλούμενα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα τελευταία χρόνια, με την αύξηση των καταδύσεων σε περιοχές όπου συγκεντρώνονται καρχαρίες, έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά επιθέσεων.

Μόλις πέρυσι, 26χρονη Κινέζα τραυματίστηκε όταν, σύμφωνα με αναφορές, καταδίωξε καρχαρία για να «παίξει» μαζί του, ενώ άλλη περίπτωση αφορά Ρωσίδα οδοντίατρο που δέχθηκε δάγκωμα στο χέρι κατά τη διάρκεια snorkeling, παρά τις διαβεβαιώσεις ότι η δραστηριότητα ήταν «ασφαλής».

Παρά τα περιστατικά αυτά, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι τέτοιες επιθέσεις παραμένουν σπάνιες, ωστόσο απαιτείται αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονη παρουσία θαλάσσιας ζωής.