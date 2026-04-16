Η Κρίσταλ Πάλας ηττήθηκε με 2-1 από τη Φιορεντίνα αλλά προκρίθηκε στους ημιτελικούς του Europa Conference League, όπως και η Στρασμπούρ που διέλυσε με 4-0 τη Μάιντς.
Έχοντας επικρατήσει με 3-0 στο πρώτο παιχνίδι, η Κρίσταλ Πάλας πήγε στη Φλωρεντία σχετικά χαλαρή, καθώς ήταν πάρα πολύ δύσκολο για τους «βιόλα», οι οποίοι ούτως ή άλλως δεν είναι καλοί φέτος, να κάνουν την ανατροπή. Και δεν την έκαναν.
Αν και έμεινε πίσω στο σκορ από νωρίς, η Φιορεντίνα έκανε την ανατροπή και πήρε τη νίκη με 2-1, οι Άγγλοι όμως πήραν την πρόκριση για τους ημιτελικούς της διοργάνωσης.
Εκεί θα βρεθεί και η Στρασμπούρ, η οποία είχε ηττηθεί με 2-0 από τη Μάιντς στο πρώτο παιχνίδι, κατάφερε όμως να κάνει μεγάλη ανατροπή επικρατώντας με 4-0 και θα αντιμετωπίσει πλέον τη Ράγιο Βαγιεκάνο.
Τα αποτελέσματα
Άλκμααρ – Σαχτάρ Ντόνετσκ 2-2
Φιορεντίνα – Κρίσταλ Πάλας 2-1
ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο 3-1
Στρασμπούρ – Μάιντς 4-0