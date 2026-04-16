Κάποτε τα βουνά ήταν καλυμμένα με πάγο, όμως πλέον μόνο τα γυμνά βράχια διακρίνονται: ένας κολομβιανός παγετώντας κηρύχθηκε και επισήμως «εξαφανισμένος», λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας που προκαλείται από την κλιματική αλλαγή.

Το Ινστιτούτο Υδρολογίας, Μετεωρολογίας και Περιβαλλοντικών Μελετών (IDEAM) της Κολομβίας κήρυξε «εξαφανισμένο» τον παγετώνα Σέρος δε λα Πλάσα, στην οροσειρά Σιέρα Νεβάδα δελ Κοκουί, ο οποίος τον 19ο αιώνα κάλυπτε έκταση πέντε τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν πώς ο παγετώνας που κάλυπτε την κορυφή του βουνού μειώθηκε σταδιακά, από το 2015 και μετά, μέχρι που εξαφανίστηκε τελείως τον Μάρτιο.

«Η κλιματική αλλαγή είναι μια πραγματικότητα που μεταμορφώνει ήδη τη γη μας. Και αυτό που διακυβεύεται δεν είναι μόνο το τοπίο, αλλά η ισορροπία των οικοσυστημάτων», ανέφερε το IDEAM στην ανακοίνωσή του.

Η Κολομβία θεωρείται μια από τις χώρες με τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα στον κόσμο. Βιώνει όμως τις συνέπειες από την αύξηση της θερμοκρασίας που απειλούν τις χιονοσκέπαστες κορυφές, όπου ζουν κόνδορες και πολλά θηλαστικά.

Η Σιέρα Νεβάδα δελ Κοκουί, ορισμένες κορυφές της οποίας ξεπερνούν τα 5.000 μέτρα, είναι ένα από τα έξι τελευταία παγετωνικά οικοσυστήματα που απομένουν στη χώρα. Η έκταση που καλύπτεται από πάγο έχει μειωθεί κατά 90% από τον 19ο αιώνα, σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Οι παγετώνες των Άνδεων τροφοδοτούν τις πηγές γλυκού νερού της περιοχής, τα ορεινά οικοσυστήματα και παίζουν βασικό ρόλο στην άρδευση καλλιεργειών, την αλιεία και πολλές ανθρώπινες δραστηριότητες.