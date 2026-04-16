Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου της 19χρονης στην Κεφαλονιά, καθώς νέα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας ρίχνουν φως στις τελευταίες ώρες της.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η εκπομπή Live News, ένας 66χρονος άνδρας από την Πρέβεζα φέρεται να είχε επικοινωνία με τη νεαρή κοπέλα μέσω βιντεοκλήσης τα ξημερώματα της μοιραίας ημέρας.

Όπως κατέθεσε, η επικοινωνία έγινε λίγο μετά τις 04:00, με την 19χρονη να εμφανίζεται σε ιδιαίτερα κακή ψυχολογική κατάσταση.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, η κοπέλα του ανέφερε ότι είχε φύγει από το σπίτι της και σκόπευε να διανυκτερεύσει σε παγκάκι, καθώς δεν είχε χρήματα μαζί της.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι της πρότεινε να επιστρέψει, ενώ στη συνέχεια της έστειλε 220 ευρώ μέσω IRIS, προκειμένου να μπορέσει να μείνει σε κάποιο κατάλυμα.

Η τελευταία επαφή τους φέρεται να έγινε στις 04:02, με την 19χρονη να βρίσκεται ξαπλωμένη σε κρεβάτι. Ωστόσο, η βιντεοκλήση διακόπηκε αιφνιδιαστικά.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο 66χρονος, η διακοπή συνέπεσε με την είσοδο τρίτου προσώπου στο δωμάτιο, ενώ –όπως ισχυρίζεται– η τελευταία λέξη που άκουσε ήταν ένα όνομα.