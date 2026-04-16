Ένα πρωτοφανές και ανεξήγητο φαινόμενο βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες, Τετάρτη 15/4, το απόγευμα στην Κυψέλη. Υγρό τσιμέντο ανέβλυζε ασταμάτητα από την αυλή ενός εγκαταλελειμμένου κτιρίου, με αποτέλεσμα να γίνει διακοπή της κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους της περιοχής και συγκεκριμένα στην οδό Σοφάδων, στην οδό Σκύρου καθώς και στην οδό Ευβοίας.

Η διαρροή ξεκίνησε περίπου στις 16:00 το απόγευμα της Τετάρτης (15/04) και συνεχίζεται, έχοντας καλύψει το οδόστρωμα σε κεντρικούς δρόμους της περιοχής, όπως μετέδωσε το ERTNews. Η Τροχαία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς η ποσότητα του υλικού είναι τέτοια που καθιστά αδύνατη τη διέλευση οχημάτων, έχοντας καλύψει ακόμη και τροχούς σταθμευμένων μοτοσικλετών σε ύψος άνω των 60 εκατοστών.

Σήμερα, Πέμπτη 16/4, το πρωί μετέβησαν στο σημείο κάποια τεχνικά συνεργεία και τεχνικά κλιμάκια, τα οποία παρουσία μηχανικού προσπαθούν να καταλάβουν γιατί συμβαίνει αυτή η διαρροή, αλλά και τι ακριβώς είναι το υλικό που διαρρέεται, καθώς μοιάζει μεν με υγρό τσιμέντο, αλλά δεν αποκλείεται να είναι αθηναϊκός σχιστόλιθος, ένα πέτρωμα το οποίο συναντάται στο υπέδαφος της Αττικής, κάποιες φορές και σε υγρή μορφή, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν εργασίες διάνοιξης για σήραγγες του μετρό.

Παρά τις έγκαιρες ειδοποιήσεις στον Δήμο και τις αρχές, οι κάτοικοι καταγγέλλουν πως μέχρι στιγμής μόνο η Τροχαία έχει παρέμβει για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, χωρίς να έχει εμφανιστεί τεχνικό συνεργείο για να σταματήσει τη διαρροή, πέρα από συνεργεία ιδιωτικής εταιρείας, τα οποία συνεργάζονται με το Αττικό Μετρό.