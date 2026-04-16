Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι «είμαστε πολύ κοντά» στην επίτευξη μιας συμφωνίας με το Ιράν καθώς έχει επιτευχθεί «μεγάλη πρόοδος» και οι Ιρανοί «σήμερα είναι πρόθυμοι να κάνουν πράγματα» που αρνούνταν προηγουμένως.

Ο Τραμπ είπε ότι η επόμενη συνάντηση μεταξύ αντιπροσώπων των ΗΠΑ και του Ιράν ίσως γίνει αυτό το Σαββατοκύριακο και σημείωσε ότι «δεν είναι βέβαιος» ότι χρειάζεται να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός. Αν δεν υπάρξει συμφωνία, «οι μάχες θα ξαναρχίσουν», είπε.

Αν υπάρξει συμφωνία «το πετρέλαιο θα υποχωρήσει, οι τιμές θα πέσουν και ο πληθωρισμός θα μειωθεί», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, «το Ιράν έχει συμφωνήσει σχεδόν στα πάντα», συμφώνησε να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο για περισσότερα από 20 χρόνια και «να μας δώσει πίσω την πυρηνική σκόνη» (σ.σ. το εμπλουτισμένο ουράνιο).

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι εάν υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν στο Ισλαμαμπάντ, ενδέχεται να πάει και ο ίδιος στο Πακιστάν για την τελετή.