Ο λιβανέζικος στρατός αναφέρει ότι έχει καταγράψει «αρκετές ισραηλινές επιθέσεις» και «διακοπτόμενους βομβαρδισμούς που έπληξαν ορισμένα χωριά» στον νότιο Λίβανο, μόλις λίγες ώρες μετά την έναρξη της συμφωνημένης 10ήμερης εκεχειρίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Σε ανακοίνωσή του, ο στρατός κάλεσε τους πολίτες να «επιδείξουν προσοχή κατά την επιστροφή τους στα χωριά και τις πόλεις του νότου, εν μέσω σειράς παραβιάσεων της συμφωνίας».

إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق بدعوة المواطنين إلى الالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة، تجدّد قيادة الجيش دعوتها المواطنين إلى التريّث في العودة إلى القرى والبلدات الجنوبية، وذلك في ظل عدد من الخروقات للاتفاق، وقد سجل عدد من الاعتداءات الإسرائيلية، إضافة إلى قصف متقطع… pic.twitter.com/7hqIrGPaNs — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) April 16, 2026

Νωρίτερα, ο λιβανέζικος στρατός είχε προειδοποιήσει τους κατοίκους να αποφύγουν την επιστροφή σε περιοχές του νότιου Λιβάνου, παρά την έναρξη της εκεχειρίας με το Ισραήλ.