Ο λιβανέζικος στρατός αναφέρει ότι έχει καταγράψει «αρκετές ισραηλινές επιθέσεις» και «διακοπτόμενους βομβαρδισμούς που έπληξαν ορισμένα χωριά» στον νότιο Λίβανο, μόλις λίγες ώρες μετά την έναρξη της συμφωνημένης 10ήμερης εκεχειρίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Σε ανακοίνωσή του, ο στρατός κάλεσε τους πολίτες να «επιδείξουν προσοχή κατά την επιστροφή τους στα χωριά και τις πόλεις του νότου, εν μέσω σειράς παραβιάσεων της συμφωνίας».

Νωρίτερα, ο λιβανέζικος στρατός είχε προειδοποιήσει τους κατοίκους να αποφύγουν την επιστροφή σε περιοχές του νότιου Λιβάνου, παρά την έναρξη της εκεχειρίας με το Ισραήλ.