Η ΑΕΚ υποδέχεται τη Ράγιο Βαγιεκάνο στη ρεβάνς της ήττας της με 3-0 στον πρώτο προημιτελικό του Europa Conference League και το σκορ είναι 2-0 μετά τα γκολ των Ζίνι (13′) και Μαρίν (36′ πεν.).

Ο αγώνας άρχισε με τους Ισπανούς να βγαίνουν τρεις φορές επικίνδυνα στην αντεπίθεση στο πρώτο 10λεπτο, αμέσως μετά όμως η Ένωση πήρε την πρωτοβουλία των κινήσεων και προσπάθησε να κάνει το παιχνίδι της.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είχε μεγάλη ευκαιρία στο 12′ με την άστοχη κεφαλιά του αμαρκάριστου Βάργκα και στο επόμενο λεπτό άνοιξε το σκορ με τον Ζίνι, ο οποίος κατέβασε τη μπάλα μετά το πλάγιο άουτ του Πήλιου και εκτέλεσε με το αριστερό για το 1-0.

Περισσότερα σε λίγο…