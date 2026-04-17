Το πλήρωμα της αποστολής Artemis II εμφανίστηκε δημόσια για πρώτη φορά μετά την επιστροφή του, μιλώντας ανοιχτά για τις εμπειρίες του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προς τη Σελήνη και πίσω.

Σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στη NASA, οι αστροναύτες περιέγραψαν τη διαδικασία της επανεισόδου στην ατμόσφαιρα της Γης, καθώς και την ομαλή προσθαλάσσωση, δίνοντας εικόνα από τις πιο κρίσιμες στιγμές της αποστολής.

Μήνυμα ενότητας και ελπίδας

Οι τέσσερις αστροναύτες της αποστολής Artemis II δήλωσαν ότι η πτήση τους μετέφερε ένα μήνυμα ελπίδας και ενότητας σε μια περίοδο που, όπως είπαν, αυτά τα δύο στοιχεία είναι πιο αναγκαία από ποτέ.

Στην πρώτη συνέντευξη Τύπου μετά την επιστροφή τους την περασμένη Παρασκευή, οι Ριντ Γουάισμαν, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κοχ και Τζέρεμι Χάνσεν ανέφεραν ότι ξεκίνησαν ως συνάδελφοι και επέστρεψαν ως κάτι πολύ πιο δεμένο, συνδεδεμένοι από μια εμπειρία που, όπως τόνισαν, δεν μπορεί να αποδοθεί πλήρως με ανθρώπινες λέξεις.

Πέρα από τα τεχνικά επιτεύγματα, η αποστολή, όπως είπαν, τους υπενθύμισε τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος: γέλιο, χαρά, δάκρυα και μια έμφυτη τάση προς τον συνάνθρωπο που ξεπερνά σύνορα και διαχωρισμούς.

Το μήνυμά τους ήταν ξεκάθαρο: η προσγείωση στη Σελήνη δεν είναι πια το μακρινό όνειρο που κάποτε φαινόταν.

Η διεθνής συνεργασία πίσω από την αποστολή

«Θέλαμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι που θα έφερνε τον κόσμο πιο κοντά, που θα ένωνε τον κόσμο», δήλωσε ο Γουάισμαν από το Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Johnson της NASA στο Χιούστον.

«Ήμασταν απόλυτα απορροφημένοι από αυτή την αποστολή, αλλά όταν επιστρέψαμε μείναμε έκπληκτοι από την παγκόσμια ανταπόκριση, την υπερηφάνεια, την αίσθηση συμμετοχής σε αυτό το εγχείρημα… θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κόσμο. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο διαστημόπλοιο Orion — με την ονομασία «Integrity» — και στον πύραυλο Space Launch System, ως σύμβολα του τι μπορεί να πετύχει η διεθνής συνεργασία.

«Ευχαριστώ κάθε άνθρωπο που συνέβαλε στην κατασκευή αυτού του μηχανήματος», είπε, «γιατί ήταν ένα πραγματικά μεγαλειώδες μηχάνημα».

Η εμπειρία του ταξιδιού στη Σελήνη

Η αποστολή Artemis II ταξίδεψε πιο μακριά από τη Γη από οποιονδήποτε άνθρωπο στην ιστορία, πραγματοποιώντας πτήση γύρω από τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης σε λίγο περισσότερο από εννέα ημέρες. Ο Βίκτορ Γκλόβερ έγινε ο πρώτος Αφροαμερικανός που έφτασε σε τόσο βαθύ διάστημα, η Κριστίνα Κοχ η πρώτη γυναίκα και ο Τζέρεμι Χάνσεν ο πρώτος Καναδός.

Για την Κοχ, το πραγματικό μέγεθος της αποστολής έγινε αντιληπτό μέσα από τα λόγια άλλων, όταν ο σύζυγός της της είπε σε βιντεοκλήση ότι το ταξίδι ένωσε τους ανθρώπους και ξεπέρασε διαχωρισμούς. Όπως είπε, συγκινήθηκε βαθιά.

«Όταν με κοίταξε στα μάτια σε εκείνη τη βιντεοκλήση και μου είπε “όχι, πραγματικά, έχεις κάνει τη διαφορά”», ανέφερε, «δάκρυσα και είπα ότι αυτό ήταν όλο που θέλαμε».

Ο Γκλόβερ μίλησε για μια εμπειρία που ανήκει σε ολόκληρη την ανθρωπότητα.

«Αυτό που όλοι νιώθουμε και προσπαθούμε να μεταφέρουμε είναι ότι αυτό δεν το κάναμε εμείς ως πλήρωμα, το κάναμε όλοι μαζί, ως χώρες και ως άνθρωποι», είπε.

Θυμήθηκε τη στιγμή που αντίκριζαν τη Γη από το βαθύ διάστημα, περιγράφοντας πόσο όμορφος φαίνεται ο πλανήτης από εκεί.

Η ανθρώπινη διάσταση της αποστολής

Ο Χάνσεν, από την πλευρά του, δήλωσε ότι η επιστροφή του στη Γη ενίσχυσε την πίστη του στους ανθρώπους.

«Δεν κάνουμε πάντα σπουδαία πράγματα, ούτε είμαστε πάντα στην καλύτερη εκδοχή μας, όμως η βάση μας είναι να είμαστε καλοί και να φερόμαστε σωστά ο ένας στον άλλον», είπε. «Αυτό που είδα μου έδωσε περισσότερη χαρά αλλά και περισσότερη ελπίδα για το μέλλον μας».

Ο Γουάισμαν περιέγραψε και μια στιγμή που τον συγκλόνισε: όταν είδε την έκλειψη του Ήλιου πίσω από τη Σελήνη, σε απόσταση 250.000 μιλίων από τη Γη, ένιωσε ότι ξεπερνούσε τα όρια της ανθρώπινης κατανόησης.

Μετά την επιστροφή τους, στο πλοίο περισυλλογής, ζήτησε τη βοήθεια στρατιωτικού ιερέα για να μπορέσει να εκφράσει όσα είχε ζήσει.

«Δεν είμαι ιδιαίτερα θρησκευόμενος», είπε, «αλλά δεν υπήρχε άλλος τρόπος να το εξηγήσω ή να το επεξεργαστώ. Ζήτησα τον ιερέα του πλοίου… και λύγισα».

«Δεν νομίζω ότι η ανθρωπότητα έχει εξελιχθεί ώστε να μπορεί να κατανοήσει αυτό που βλέπουμε εκεί έξω, γιατί ήταν κάτι πέρα από αυτόν τον κόσμο».

Η ζωή στο διάστημα και η επιστροφή στη Γη

Πέρα από τη συγκίνηση, οι αστροναύτες μίλησαν και για την ομορφιά του διαστήματος. Ο Χάνσεν περιέγραψε ότι ένιωσε τη γαλαξιακή απεραντοσύνη σαν να τη βλέπει για πρώτη φορά.

«Είδαμε τόσα απίστευτα πράγματα», είπε. «Ένιωθα ένα απίστευτο βάθος στο σύμπαν που δεν είχα ξαναδεί ποτέ».

Παράλληλα, η αποστολή είχε και πιο ανθρώπινες στιγμές. Η Κοχ περιέγραψε ότι στη Γη άφηνε ένα ρούχο στον αέρα και περίμενε να αιωρηθεί, όπως στο διάστημα, αλλά έπεφτε, κάτι που την αιφνιδίασε.

Δεν έλειψαν και τα προβλήματα, καθώς το πλήρωμα ανέφερε δυσλειτουργία στο σύστημα εξαερισμού της τουαλέτας, το οποίο είχε φράξει.

Το βλέμμα στη Σελήνη και το μέλλον

Ωστόσο, το διαστημόπλοιο Orion εντυπωσίασε βαθιά το πλήρωμα. Ο Γουάισμαν, αναλογιζόμενος την προσέγγιση στη Σελήνη, σημείωσε ότι αν υπήρχε δυνατότητα προσσελήνωσης, θα την επιχειρούσαν χωρίς δισταγμό.

«Αν είχαμε έναν προσεληνωτή πάνω σε αυτό το σκάφος», είπε, «τουλάχιστον τρεις από εμάς θα προσπαθούσαμε να κατέβουμε και θα προσσεληνώναμε».

«Δεν είναι το άλμα που νόμιζα», πρόσθεσε. «Μόλις βρεθείς γύρω από τη Σελήνη, στο κενό του διαστήματος, το όχημα λειτουργεί εξαιρετικά. Αν μας δίνατε τα κλειδιά, θα προσσεληνωνόμασταν».

Η αποστολή, όπως σημειώνεται, έδωσε ανθρώπινο πρόσωπο στο σύμπαν, επιτρέποντας σε όσους την παρακολουθούσαν από τη Γη να νιώσουν ότι συμμετέχουν κι αυτοί στο ταξίδι. Οι τέσσερις αστροναύτες μίλησαν ανοιχτά για συγκίνηση, χιούμορ και ενότητα, μεταφέροντας ένα μήνυμα ελπίδας.

Όπως είχε πει ο Τζον Φ. Κένεντι, η Αμερική επέλεξε να πάει στη Σελήνη «όχι επειδή είναι εύκολο, αλλά επειδή είναι δύσκολο». Το πλήρωμα της Artemis II, όπως τονίζεται, εντάσσεται πλήρως σε αυτή την παράδοση.

«Όλα τα σενάρια που εξετάζαμε», είπε η Κοχ, «όλες οι πιθανές λύσεις για κάθε πρόβλημα, το να φτάνεις στο σχεδόν αδύνατο είναι ακριβώς αυτό που κάνουμε — και αυτό αποδείξαμε ότι μπορούμε να κάνουμε».