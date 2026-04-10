Ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν ταξιδέψει στη Σελήνη και επέστρεψαν στη Γη θα αυξηθεί σε 28 το βράδυ της Παρασκευής, όταν η κάψουλα Orion της NASA, που περιέχει τέσσερις αστροναύτες του Artemis II, θα πραγματοποιήσει προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό Ωκεανό, κάτω από τρία γιγάντια αλεξίπτωτα.

Η προγραμματισμένη προσγείωση στις 5:07 μ.μ. PT (3:07 ξημερώματα Σαββάτου ώρα Ελλάδας) στα ανοικτά των ακτών του Σαν Ντιέγκο θα σηματοδοτήσει το τέλος μιας 10ήμερης σεληνιακής «οδύσσειας», που έκανε τους τρεις Αμερικανούς και έναν Καναδό τους πρώτους ανθρώπους που ταξίδεψαν πέρα από τη χαμηλή τροχιά της Γης μετά την τελική αποστολή του προγράμματος Apollo τον Δεκέμβριο του 1972.

As the crew prepares to splash down in the Pacific Ocean this evening, they started their day with "Run To The Water" by Live, their wake-up song played by Mission Control.

«Σαν θαύμα»

Θα σηματοδοτήσει επίσης μια νέα αρχή για την αμερικανική διαστημική υπηρεσία και τους διεθνείς εταίρους της, μετά από μια άκρως επιτυχημένη δοκιμαστική πτήση γύρω από την αθέατη πλευρά της Σελήνης που, με την πρώτη παρατήρηση, φαίνεται να έχει εκπληρώσει κάθε έναν από τους στόχους της.

Η NASA απέδειξε ότι μπορεί για άλλη μια φορά να στείλει ανθρώπους με ασφάλεια προς και από τον υποσεληνιακό χώρο, το κενό μεταξύ της Γης και του πλησιέστερου ουράνιου σώματός της, και θα οικοδομήσει πάνω στη γνώση που αποκτήθηκε για να προωθήσει περαιτέρω το πρόγραμμα Artemis προς μια προγραμματισμένη επανδρωμένη προσσελήνωση το 2028, 56 χρόνια μετά την τελευταία.

Η υπόλοιπη ανθρωπότητα, εν τω μεταξύ, έλαβε αναμνήσεις μίας εβδομάδας και πλέον, κατά την οποία ο κόσμος φάνηκε να σμίγει σε μια σπάνια στιγμή ενότητας για να απολαύσει εκπληκτικά βίντεο και εικόνες υψηλής ανάλυσης της σεληνιακής επιφάνειας – και της Γης από μακριά – καθώς και ορισμένα βαθιά και ειλικρινή λόγια από συνήθως μη συναισθηματικούς αστροναύτες καθώς περιέγραφαν αυτό που έβλεπαν.

«Είχα απλώς μια συντριπτική αίσθηση συγκίνησης κοιτάζοντας τη Σελήνη», δήλωσε η αστροναύτης της NASA, Christina Koch, για τις πρώτες της εντυπώσεις από την πλησιέστερη προσέγγιση του Orion τη Δευτέρα, 6.545 χιλιόμετρα πάνω από τη σεληνιακή επιφάνεια.

«Η Σελήνη είναι πραγματικά το δικό της μοναδικό σώμα στο σύμπαν. Όταν έχουμε αυτή την προοπτική και τη συγκρίνουμε με το σπίτι μας τη Γη, απλώς μας υπενθυμίζει πόσα κοινά έχουμε. Όλα όσα χρειαζόμαστε, η Γη τα παρέχει, και αυτό, από μόνο του, είναι σαν θαύμα».

Η Koch έγινε η μόνη γυναίκα που ταξίδεψε στη Σελήνη και επέστρεψε κατά τη διάρκεια μιας αποστολής γεμάτης πρωτιές.

Ο Jeremy Hansen της Καναδικής Διαστημικής Υπηρεσίας έγινε ο πρώτος μη Αμερικανός.

Ο Victor Glover, ο πιλότος του Artemis II, έγινε το πρώτο έγχρωμο άτομο που το έκανε.

Η επιτυχία της αποστολής και η προσθαλάσσωση

Κατά την «επαγγελματική» πλευρά της αποστολής, οι αστροναύτες αξιολόγησαν τα συστήματα υποστήριξης ζωής του Orion, τους ανιχνευτές ακτινοβολίας, τις διαστημικές στολές επόμενης γενιάς και δοκίμασαν άλλες λειτουργίες που θα είναι κρίσιμες για μελλοντικές αποστολές στο βαθύ διάστημα και τα μακροπρόθεσμα σχέδια της NASA για το πρόγραμμα Artemis, συμπεριλαμβανομένης μιας φιλόδοξης βάσης στη Σελήνη αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων που πρόκειται να κατασκευαστεί εντός μιας δεκαετίας.

Η υπηρεσία βλέπει την πρώτη προσθαλάσσωση ενός πληρώματος που επιστρέφει από τη Σελήνη μετά από περισσότερες από πέντε δεκαετίες ως ένα σημαντικό επόμενο βήμα. Αν και δεν είναι τόσο οπτικά μαγευτική όσο η πύρινη εκτόξευση της 1ης Απριλίου από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι της Φλόριντα που έστειλε το Artemis II στους ουρανούς, η προσγείωση απαιτούσε παρόμοιο επίπεδο περίπλοκου σχεδιασμού, ακρίβειας και εκτέλεσης.

Μια διαδοχική ανάπτυξη των 11 αλεξίπτωτων του Orion σε διάφορα υψόμετρα σχεδιάστηκε για να επιβραδύνει το διαστημόπλοιο στα 523 χιλιόμετρα την ώρα, στη συνέχεια στα 209 χιλιόμετρα την ώρα, προτού τα τρία κύρια αλεξίπτωτα, με τους θόλους τους να εκτείνονται συνολικά 73 μέτρα, απελευθερωθούν για μια περαιτέρω επιβράδυνση σε μια προσθαλάσσωση 27 χιλιομέτρων την ώρα.

Artemis II astronauts have traveled 252,756 miles from Earth, flown around the Moon, and observed the lunar surface like never before. Now, they’re coming home. 🌎



Watch the crew splash down on Friday, April 10, around 8:07pm ET (0007 UTC April 11). https://t.co/Ccsk5Z3HFS pic.twitter.com/QoJW2oYVFG — NASA (@NASA) April 10, 2026

Πληρώματα περισυλλογής της Ακτοφυλακής και της NASA έχουν τοποθετηθεί για να καλύψουν μια ζώνη προσγείωσης διαμέτρου περίπου 885 χιλιομέτρων. Μετά από ιατρικούς ελέγχους, το άνοιγμα της καταπακτής και μια σύντομη στάση σε μια στρατιωτική βάση του Σαν Ντιέγκο, ο επόμενος προορισμός του πληρώματος είναι το Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον του Χιούστον, το οποίο είδαν τελευταία φορά στις 27 Μαρτίου, και η επανένωση με τις οικογένειές τους.

Η Nicky Fox, αναπληρώτρια διοικητής της διεύθυνσης επιστημονικών αποστολών της NASA, συνόψισε τη σημασία και τον αντίκτυπο της αποστολής σε μια ενημέρωση με δημοσιογράφους αυτή την εβδομάδα.

«Οι τέσσερις αστροναύτες μας του Artemis II, ο Reid, ο Victor, η Christina και ο Jeremy, πήραν την ανθρωπότητα σε ένα απίστευτο ταξίδι γύρω από τη Σελήνη και έφεραν πίσω εικόνες τόσο εξαίσιες και γεμάτες επιστήμη, που θα εμπνεύσουν τις επόμενες γενιές», είπε.

