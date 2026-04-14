Συγκλονιστικές εικόνες από την επιστροφή των τεσσάρων αστροναυτών μετά το ιστορικό ταξίδι τους στη Σελήνη έδωσε στη δημοσιότητα η NASA, μέσα από ένα νέο βίντεο που ήδη προκαλεί παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Οι Jesse, Steve, Laddy και Vlad ολοκλήρωσαν μια αποστολή σχεδόν 700.000 μιλίων, με το ταξίδι τους να περιλαμβάνει την πορεία προς τη Σελήνη και την επιστροφή στη Γη, σε μια αποστολή που δοκίμασε τα όρια αντοχής και ακρίβειας.

Jesse, Steve, Laddy, and Vlad….such an incredible feeling to welcome you aboard Integrity after a nearly 700,000 mile journey. Forever thankful for your service to our crew and the nation. pic.twitter.com/lJzNPkBIpq — Reid Wiseman (@astro_reid) April 14, 2026

Στο βίντεο καταγράφεται η στιγμή που ανοίγει η πόρτα της κάψουλας, με το πλήρωμα να τους υποδέχεται με εμφανή συγκίνηση και υπερηφάνεια. Τα πλάνα αποτυπώνουν τη φόρτιση της στιγμής, καθώς ολοκληρώνεται με επιτυχία μια απαιτητική διαστημική αποστολή.

Το μήνυμα που συνοδεύει τη δημοσίευση είναι χαρακτηριστικό:

«Τι απίστευτο συναίσθημα να σας καλωσορίζουμε στο Integrity μετά από ένα ταξίδι σχεδόν 700.000 μιλίων. Θα είμαστε πάντα ευγνώμονες για την υπηρεσία σας στο πλήρωμά μας και στο έθνος».

Το βίντεο αποτελεί μια σπάνια ματιά στο τέλος ενός μεγάλου διαστημικού ταξιδιού.