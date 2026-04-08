Μεγάλο ενδιαφέρον προκαλούν οι απολαβές των αστροναυτών που συμμετέχουν στην αποστολή Artemis II, τη νέα ιστορική προσπάθεια της NASA για επιστροφή στη Σελήνη, περισσότερα από 50 χρόνια μετά την εποχή του Apollo 11.

Η αποστολή Artemis II, η οποία περιλαμβάνει επανδρωμένη πτήση γύρω από τη Σελήνη διάρκειας περίπου 10 ημερών, έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα παγκοσμίως. Οι εικόνες από την εκπαίδευση και την καθημερινότητα των αστροναυτών μέσα στην κάψουλα Orion κάνουν τον γύρο του κόσμου, ενισχύοντας το ενδιαφέρον για τη νέα «διαστημική κούρσα».

Το πλήρωμα αποτελείται από τους Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch και Jeremy Hansen, οι οποίοι υποβάλλονται σε απαιτητικές δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες. Κατά τη διάρκεια της αποστολής θα αξιολογηθούν κρίσιμα συστήματα, όπως η υποστήριξη ζωής, η αντοχή στην ακτινοβολία και η αυτόνομη πλοήγηση στο βαθύ διάστημα.

Οι μισθοί των αστροναυτών της NASA

Παρά τη σημασία και τον υψηλό βαθμό επικινδυνότητας της αποστολής, οι αστροναύτες δεν λαμβάνουν υπέρογκες αμοιβές. Αντίθετα, θεωρούνται δημόσιοι υπάλληλοι και αμείβονται βάσει του ομοσπονδιακού μισθολογίου των ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, οι αστροναύτες της NASA εντάσσονται στις βαθμίδες GS-13 έως GS-14, με ετήσιες αποδοχές που κυμαίνονται περίπου από 90.000 έως 150.000 ευρώ. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι δεν προβλέπονται μπόνους για την επικινδυνότητα της αποστολής, ούτε επιπλέον αμοιβές για υπερωρίες ή το ίδιο το ταξίδι στο διάστημα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του Jeremy Hansen, ο οποίος προέρχεται από την Καναδική Διαστημική Υπηρεσία και όχι από τη NASA. Ο μισθός του καθορίζεται από το καναδικό δημόσιο σύστημα και κυμαίνεται σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα, περίπου από 97.000 έως 190.000 δολάρια ετησίως, ανάλογα με την εμπειρία και τη θέση.

Από οικονομικής πλευράς, οι απολαβές αυτές μπορεί να φαίνονται χαμηλές, δεδομένων των εξαιρετικά υψηλών απαιτήσεων του επαγγέλματος και των κινδύνων που συνεπάγεται μια διαστημική αποστολή.

Ωστόσο, η NASA λειτουργεί ως ομοσπονδιακή υπηρεσία με ενιαία μισθολογική πολιτική, χωρίς εξαιρέσεις για ειδικές αποστολές. Έτσι, η αμοιβή δεν συνδέεται με τον βαθμό δυσκολίας ή τον κίνδυνο.

Παρά τους περιορισμούς στις απολαβές, το ενδιαφέρον για το επάγγελμα του αστροναύτη παραμένει τεράστιο. Χιλιάδες υποψήφιοι διεκδικούν κάθε φορά ελάχιστες θέσεις, γνωρίζοντας ότι το βασικό κίνητρο δεν είναι οικονομικό.