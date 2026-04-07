Η NASA έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες φωτογραφίες που κατέγραψε η αποστολή Artemis II, προσφέροντας μοναδικές εικόνες από την πίσω πλευρά της Σελήνης και προκαλώντας παγκόσμιο θαυμασμό.

Η εικόνα «Earthset» και η ιστορική αναφορά στο Apollo 8

Η πρώτη φωτογραφία, με τίτλο «Earthset», τραβήχτηκε από τη μακρινή πλευρά της Σελήνης και αποτυπώνει τη Γη να δύει πίσω από τον σεληνιακό ορίζοντα. Η εικόνα αποτελεί μια σαφή αναφορά στη θρυλική φωτογραφία «Earthrise», που είχε καταγράψει η αποστολή Apollo 8 πριν από περισσότερα από 50 χρόνια.

Όπως ανέφερε η NASA σε ανάρτησή της στο X, η εικόνα τραβήχτηκε στις 6 Απριλίου 2026, καθώς το πλήρωμα της Artemis II πετούσε γύρω από τη Σελήνη. Η υπηρεσία σημείωσε ότι η φωτογραφία θυμίζει έντονα την εμβληματική εικόνα που είχε τραβήξει ο αστροναύτης Bill Anders πριν από 58 χρόνια, κατά τη διάρκεια της αποστολής Apollo 8.

EARTHSET.

April 6, 2026.



Humanity, from the other side. First photo from the far side of the Moon. Captured from Orion as Earth dips beyond the lunar horizon. Photo: NASA pic.twitter.com/ZEBTQA85TY — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026

«The Artemis II Eclipse» – Σπάνια εικόνα ηλιακής έκλειψης από σεληνιακή τροχιά

Η δεύτερη φωτογραφία, με τίτλο «The Artemis II Eclipse», καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία η Σελήνη καλύπτει τον Ήλιο, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή εικόνα ολικής έκλειψης.

Ο Λευκός Οίκος, κοινοποιώντας τη φωτογραφία στο X (πρώην Twitter), ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ολότητα, πέρα από τη Γη». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι από σεληνιακή τροχιά, η Σελήνη επισκιάζει τον Ήλιο, αποκαλύπτοντας μια θέα που ελάχιστοι άνθρωποι στην ιστορία έχουν αντικρίσει.

THE ARTEMIS II ECLIPSE.

April 6, 2026.



Totality, beyond Earth. From lunar orbit, the Moon eclipses the Sun, revealing a view few in human history have ever witnessed. Photo: NASA pic.twitter.com/2cLJD3oL7p — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026

Ιστορικό ταξίδι: Πρώτη επιστροφή στη μακρινή πλευρά της Σελήνης μετά από 50 χρόνια

Οι εικόνες δόθηκαν στη δημοσιότητα λίγες ώρες αφότου οι αστροναύτες της NASA, Reid Wiseman, Victor Glover και Christina Koch, μαζί με τον Καναδό αστροναύτη Jeremy Hansen, έγιναν οι πρώτοι άνθρωποι που ταξίδεψαν γύρω από τη μακρινή πλευρά της Σελήνης μετά από περισσότερα από 50 χρόνια.

Κατά τη διάρκεια της εξάωρης πτήσης γύρω από τη Σελήνη, το πλήρωμα της Artemis II έφτασε σε απόσταση 406.771 χιλιομέτρων από τη Γη, ξεπερνώντας την απόσταση που είχαν επιτύχει οι αποστολές Apollo και θέτοντας νέο ρεκόρ.

Με αυτόν τον τρόπο, έγιναν οι πρώτοι άνθρωποι εδώ και μισό αιώνα που αντίκρισαν με γυμνό μάτι τη μακρινή πλευρά της Σελήνης. Από το σημείο όπου βρίσκονταν, σε ύψος 66.098 χιλιομέτρων πάνω από τη σεληνιακή επιφάνεια, η Σελήνη φαινόταν περίπου στο μέγεθος μιας μπάλας μπάσκετ κρατημένης σε απόσταση χεριού.