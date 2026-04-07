Με μια αποστολή που συνδύασε έντονα συναισθήματα, επιστημονικά δεδομένα και ιστορικά επιτεύγματα, οι τέσσερις αστροναύτες της Artemis II ολοκλήρωσαν την εντυπωσιακή υπέρπτηση της Σελήνης και βρίσκονται πλέον σε τροχιά επιστροφής προς τη Γη.

Το ταξίδι τους πρόσφερε μοναδικές εικόνες και εμπειρίες, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο στην ανθρώπινη εξερεύνηση του διαστήματος.

Ιστορική επιστροφή μετά από μια αποστολή γεμάτη εικόνες και συγκινήσεις

Οι αστροναύτες είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν σχεδόν άγνωστους σεληνιακούς κρατήρες, αλλά και να βιώσουν σπάνια φαινόμενα, όπως μια δύση και μια ανατολή της Γης, καθώς και μια ηλιακή έκλειψη, κατά την οποία η Σελήνη κάλυψε τον Ήλιο.

«Επιστρέφουμε», δήλωσε η Κριστίνα Κοχ, η οποία γράφει ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που πέταξε πάνω από τη Σελήνη, συμπληρώνοντας: «θα είμαστε πηγές έμπνευσης, όμως θα επιλέγουμε πάντα τη Γη».

Συγχαρητήρια από Τραμπ και νέο ρεκόρ απόστασης

Θερμά συγχαρητήρια στο πλήρωμα έδωσε και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επικοινώνησε μαζί τους.

«Σήμερα μπήκατε στην ιστορία και κάνατε όλη την Αμερική αληθινά υπερήφανη, απίστευτα υπερήφανη», είπε στους Ριντ Γουάισμαν, Βίκτορ Γκλόβερ και Κριστίνα Κοχ από τις ΗΠΑ, καθώς και στον Καναδό Τζέρεμι Χάνσεν.

Οι τέσσερις αστροναύτες όχι μόνο πραγματοποίησαν την πρώτη επανδρωμένη πτήση γύρω από τη Σελήνη μετά το 1972, αλλά κατέρριψαν και το ρεκόρ απόστασης που έχει διανύσει άνθρωπος στο διάστημα, ξεπερνώντας τα 406.000 χιλιόμετρα από τη Γη.

Παρατηρήσεις που δεν είχε δει ποτέ ανθρώπινο μάτι

Για περίπου επτά ώρες, το πλήρωμα παρέμεινε προσηλωμένο στα παράθυρα του σκάφους, παρατηρώντας τη Σελήνη από μια εντελώς διαφορετική οπτική γωνία.

Κατέγραψαν λεπτομερώς το ανάγλυφο της επιφάνειας, τις αποχρώσεις των κρατήρων και τις ιδιαίτερες καφέ και πρασινωπές σκιές που σχηματίζονται στο σεληνιακό έδαφος.

«Βλέπουμε έναν πολύ ωραίο διπλό κρατήρα. Θα έλεγε κανείς πως βλέπει έναν χιονάνθρωπο», περιέγραψε ο πιλότος Βίκτορ Γκλόβερ, ο οποίος έγινε ο πρώτος μαύρος αστροναύτης που συμμετείχε σε αποστολή στη Σελήνη. «Είναι αληθινά δύσκολο να περιγράψεις. Είναι απίστευτο».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν περιοχές της αθέατης πλευράς της Σελήνης, οι οποίες «δεν είχαν ποτέ φανεί φωτισμένες στη διάρκεια των αποστολών Απόλλων», όπως ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Τζένι Γκίμπονς, Καναδή αστροναύτης που είχε την ευθύνη των επικοινωνιών από το κέντρο ελέγχου της NASA στο Χιούστον.

«Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που η αποστολή Artemis II παρατήρησε και περιέγραψε σήμερα, κανένα ανθρώπινο μάτι δεν τα είχε δει ποτέ», τόνισε, προσθέτοντας: «Είναι η πρώτη φορά που οι πιο ευαίσθητες κάμερες του κόσμου, δηλαδή τα ανθρώπινα μάτια, μπόρεσαν να τα παρατηρήσουν».

Επιστροφή στη Γη και ζωντανή μετάδοση της αποστολής

Η επιστροφή του πληρώματος αναμένεται την Παρασκευή, με την κάψουλα Orion να προσθαλασσώνεται στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανοικτά της Καλιφόρνιας, επιβραδυνόμενη με τη χρήση αλεξιπτώτων.

Η NASA υπογραμμίζει τη σημασία της αποστολής για την επιστήμη, ενώ η υπέρπτηση μεταδόθηκε ζωντανά σε υψηλή ευκρίνεια μέσω πλατφορμών όπως το Netflix και το YouTube, χάρη σε κάμερες GoPro που είχαν τοποθετηθεί στο εξωτερικό του σκάφους.

Σιωπή 40 λεπτών και φαινόμενα σπάνιας ομορφιάς

Κατά τη διάρκεια της πτήσης, οι αστροναύτες βρέθηκαν για περίπου 40 λεπτά πίσω από τη Σελήνη, με αποτέλεσμα να χαθεί προσωρινά η επικοινωνία με τη Γη, όπως συνέβαινε και στις αποστολές Απόλλων.

Παράλληλα, έγιναν μάρτυρες ενός σπάνιου θεάματος: μιας δύσης και μιας ανατολής της Γης.

Επιπλέον, παρακολούθησαν μια εντυπωσιακή ηλιακή έκλειψη, κατά την οποία η Σελήνη κάλυψε τον Ήλιο, ένα φαινόμενο που ο Βίκτορ Γκλόβερ χαρακτήρισε αντάξιο «επιστημονικής φαντασίας».

Από το Απόλλων 8 στο σήμερα

Οι αστροναύτες επιδίωξαν να καταγράψουν την ανατολή της Γης, επαναλαμβάνοντας το ιστορικό εγχείρημα των αστροναυτών του Απόλλων 8 το 1968, των πρώτων που περιέπλευσαν τη Σελήνη και απαθανάτισαν μια εικόνα που άλλαξε τον τρόπο που βλέπουμε τον πλανήτη μας.

«Δεν θα μπορούσα να επιμείνω υπερβολικά στο εύρος αυτών που μάθαμε σήμερα», δήλωσε ο επιστημονικός υπεύθυνος της αποστολής, Κέλσεϊ Γιανγκ.

Νέο ρεκόρ και βλέμμα στον Άρη

Το νέο ρεκόρ απόστασης από τη Γη, που έφθασε τα 406.771 χιλιόμετρα, ξεπερνά μόλις κατά 6.000 χιλιόμετρα το αντίστοιχο του Απόλλων 13 το 1970.

Ωστόσο, τόσο η NASA όσο και ο Ντόναλντ Τραμπ το παρουσίασαν ως ένδειξη της αναγέννησης του αμερικανικού επανδρωμένου διαστημικού προγράμματος, με τον πρόεδρο να αναφέρεται και στη μελλοντική αποστολή στον Άρη.

«Επιλέγουμε αυτή τη στιγμή για να απευθύνουμε μια πρόκληση στη γενιά μας και στην επόμενη, ώστε να βεβαιωθούμε ότι το ρεκόρ θα έχει μικρή διάρκεια», δήλωσε ο Τζέρεμι Χάνσεν μετά την καταγραφή του νέου ρεκόρ.

Συγκίνηση και αφιερώσεις στη Σελήνη

Το πλήρωμα υπέβαλε επίσης ένα ιδιαίτερο αίτημα, ζητώντας να δοθούν ονόματα σε δύο σεληνιακούς κρατήρες: ο ένας να ονομαστεί «Integrity» («Ακεραιότητα»), προς τιμήν του σκάφους τους, και ο άλλος στη μνήμη της Κάρολ Τέιλορ Γουάισμαν, εκλιπούσας συζύγου του κυβερνήτη.

Η στιγμή αυτή προκάλεσε έντονη συγκίνηση στους αστροναύτες.

Το μήνυμα του Τζιμ Λόβελ και το βλέμμα στο 2028

Η ημέρα ξεκίνησε με μια ακόμη φορτισμένη στιγμή, καθώς μεταδόθηκε μήνυμα του Τζιμ Λόβελ, θρυλικού αστροναύτη των αποστολών Απόλλων 8 και 13, το οποίο είχε ηχογραφηθεί λίγους μήνες πριν από τον θάνατό του το 2025.

«Ξέρω ότι θα είσαστε πολύ απασχολημένοι, όμως μην ξεχάσετε να απολαύσετε τη θέα», τους συμβούλευε. Και, όπως όλα δείχνουν, ακολούθησαν την προτροπή του.

Εφόσον η αποστολή Artemis II και η επόμενη που προγραμματίζεται για το επόμενο έτος ολοκληρωθούν επιτυχώς, η NASA σχεδιάζει να προχωρήσει το 2028 σε νέα προσελήνωση αστροναυτών, σηματοδοτώντας την επιστροφή του ανθρώπου στη Σελήνη μετά από δεκαετίες.