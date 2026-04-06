Ιστορική στιγμή για την ανθρωπότητα καταγράφει η αποστολή Artemis II, καθώς το πλήρωμά της ταξίδεψε πιο μακριά από τη Γη από οποιαδήποτε άλλη επανδρωμένη αποστολή στην ιστορία, καταρρίπτοντας ένα ρεκόρ που κρατούσε πάνω από πέντε δεκαετίες.

Οι αστροναύτες της αποστολής ξεπέρασαν την απόσταση που είχε επιτευχθεί από την Apollo 13 το 1970, γράφοντας το δικό τους κεφάλαιο στην ιστορία της διαστημικής εξερεύνησης.

Ξεπέρασαν το ιστορικό όριο των 400.000 χιλιομέτρων

Κατά τη διάρκεια της αποστολής Apollo 13, οι αστροναύτες Τζιμ Λόβελ, Τζακ Σουάιγκερτ και Φρεντ Χέιζ είχαν φτάσει σε απόσταση 400.171 χιλιομέτρων από τη Γη, καταγράφοντας τότε ένα ιστορικό ρεκόρ.

Σήμερα, η αποστολή Artemis II όχι μόνο πλησίασε αλλά ξεπέρασε το συγκεκριμένο όριο, φτάνοντας σε μέγιστη απόσταση περίπου 406.708 χιλιομέτρων από τον πλανήτη μας, σημειώνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ.

Το μήνυμα της NASA και η σημασία του επιτεύγματος

Το Κέντρο Ελέγχου Αποστολής της NASA ενημέρωσε το πλήρωμα με ένα συμβολικό μήνυμα, τονίζοντας τη σημασία της στιγμής.

This image from video provided by NASA shows the Artemis II crew, from left, Canadian astronaut and mission specialist Jeremy Hansen, Commander Reid Wiseman, mission specialist Christina Koch and pilot Victor Glover as they speak with NASA Mission Control in a video conference while en route to the moon, Thursday, April 2, 2026. (NASA via AP) CORRECTION: headed to the moon, not in moon’s orbit

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, το πλήρωμα «προχωρά πέρα από το όριο» που είχαν θέσει οι αστροναύτες του Apollo 13 πριν από 55 χρόνια, εκπροσωπώντας πλέον όλη την ανθρωπότητα σε ένα νέο επίπεδο εξερεύνησης.

Νέο ορόσημο για το μέλλον της εξερεύνησης

Η επίδοση της Artemis II δεν αποτελεί απλώς ένα αριθμητικό ρεκόρ, αλλά ένα σημαντικό βήμα για τις μελλοντικές αποστολές στο βαθύ διάστημα. Το νέο αυτό ορόσημο ανοίγει τον δρόμο για ακόμα πιο φιλόδοξες αποστολές, με στόχο την επιστροφή του ανθρώπου στη Σελήνη αλλά και την περαιτέρω εξερεύνηση του ηλιακού συστήματος.

Η αποστολή επιβεβαιώνει ότι η νέα εποχή της διαστημικής εξερεύνησης έχει ήδη ξεκινήσει, με την ανθρωπότητα να φτάνει πιο μακριά από ποτέ.