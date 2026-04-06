Η αποστολή Artemis II αναμένεται να αξιοποιήσει έναν ελιγμό που έγινε παγκοσμίως γνωστός από την αποστολή Apollo 13, μετά το ιστορικό μήνυμα «Houston, we’ve had a problem». Παράλληλα, το πλήρωμα του Orion πρόκειται να καταρρίψει το ρεκόρ απόστασης που κατέχουν μέχρι σήμερα οι αστροναύτες του Apollo 13, σηματοδοτώντας μια νέα σελίδα στην εξερεύνηση του διαστήματος.

Η έκρηξη δεξαμενής οξυγόνου στην αποστολή Apollo 13 τον Απρίλιο του 1970 κατέστρεψε κάθε ελπίδα για προσελήνωση, με τη δραματική επιβίωση του πληρώματος να αποτυπώνεται αργότερα στην ταινία του 1995 με πρωταγωνιστή τον Τομ Χανκς. Όπως έγινε ευρέως γνωστό, το Apollo 13 χρησιμοποίησε έναν ελιγμό «σφεντόνας» γύρω από τη Σελήνη, αξιοποιώντας τη βαρυτική της δύναμη, ώστε να επιστρέψει στη Γη παρά τις σοβαρές ζημιές που είχε υποστεί το σκάφος.

Κατά τη διάρκεια της αποστολής Artemis II, οι αστροναύτες που θα επιβαίνουν στο Orion αναμένεται να φτάσουν σε απόσταση περίπου 252.760 μιλίων από τη Γη, καθώς θα κινούνται γύρω από τη Σελήνη. Η απόσταση αυτή θα ξεπεράσει το ρεκόρ των 248.655 μιλίων που είχε επιτευχθεί από το Apollo 13 το 1970, καταγράφοντας ένα νέο ιστορικό επίτευγμα.

Ο ελιγμός «σφεντόνας» και η σημασία του

Ο ελιγμός αυτός, γνωστός ως «free-return lunar trajectory» (τροχιά ελεύθερης επιστροφής), δεν περιλαμβάνει στάση για προσελήνωση και αξιοποιεί τη βαρυτική αλληλεπίδραση μεταξύ Γης και Σελήνης, μειώνοντας σημαντικά την ανάγκη για καύσιμα. Στην περίπτωση του Artemis II, πρόκειται για ένα προγραμματισμένο και βασικό μέρος της αποστολής.

Η συγκεκριμένη τροχιά σχηματίζει ένα ουράνιο σχήμα που θυμίζει το «οκτώ», επιτρέποντας στους αστροναύτες να τεθούν σε πορεία επιστροφής προς τη Γη, μόλις εξέλθουν από την πίσω πλευρά της Σελήνης, σύμφωνα με το Sky News. Αξίζει να σημειωθεί ότι, αν και ο ελιγμός του Apollo 13 θεωρήθηκε εντυπωσιακός επειδή πραγματοποιήθηκε σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης, παρόμοιες τροχιές είχαν χρησιμοποιηθεί και σε προηγούμενες αποστολές Apollo ως προγραμματισμένη στρατηγική.

Το Apollo 13 ανέφερε την έκρηξη όταν το διαστημόπλοιο βρισκόταν σε απόσταση περίπου 200.000 μιλίων από τη Γη. Ο διοικητής Τζιμ Λόβελ και οι δύο αστροναύτες που τον συνόδευαν, Φρεντ Χέιζ και Τζακ Σουάιγκερτ, κατάφεραν οριακά να επιβιώσουν. Πέρασαν τέσσερις παγωμένες ημέρες στο περιορισμένο σεληνιακό σκάφος, το οποίο χρησιμοποίησαν ουσιαστικά ως σωσίβια λέμβο, συνεργαζόμενοι με μηχανικούς και ελεγκτές εδάφους για την εκπόνηση ενός σχεδίου διάσωσης.

Η ιστορία πίσω από τη διάσημη φράση

Η ταινία του 1995 έκανε τη φράση «Houston, we have a problem» ιδιαίτερα αναγνωρίσιμη, αποδίδοντάς την στον Τζιμ Λόβελ κατά την επικοινωνία του με το κέντρο ελέγχου στο Τέξας. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, ήταν ο Τζακ Σουάιγκερτ εκείνος που πρώτος ανέφερε το πρόβλημα, λέγοντας: «OK, Houston, we’ve had a problem».

Η απάντηση από τη NASA ήταν: «This is Houston. Say again, please». Στη συνέχεια, ο διοικητής της αποστολής, Τζιμ Λόβελ, επανήλθε λέγοντας: «Ah, Houston, we’ve had a problem here. We’ve had a Main B Bus Undervolt», υποδεικνύοντας το ηλεκτρικό πρόβλημα που θα μπορούσε να αποβεί μοιραίο για την αποστολή.