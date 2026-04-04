Η NASA έγραψε ιστορία με την αποστολή Artemis II, επαναφέροντας ανθρώπινο πλήρωμα στη Σελήνη για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από πενήντα χρόνια.

Πέρα από τις τεχνολογικές προκλήσεις, οι επιστήμονες της υπηρεσίας αντιμετωπίζουν και ένα άλλο κρίσιμο ζήτημα: τη διατροφή των αστροναυτών στο διάστημα.

Διατροφή σε συνθήκες μικροβαρύτητας

Η υγεία, η ενυδάτωση και η συνολική απόδοση των μελών της αποστολής αποτελούν προτεραιότητα για τη NASA. Οι ειδικοί λαμβάνουν υπόψη θερμιδικές ανάγκες, ισορροπία θρεπτικών συστατικών και τρόπους διατήρησης μυϊκής μάζας και οστικής πυκνότητας.

Ωστόσο, οι επιλογές περιορίζονται από πρακτικούς παράγοντες:

Δεν υπάρχουν ψυγεία στο διαστημικό σκάφος Orion.

Δεν υπάρχει δυνατότητα ανεφοδιασμού.

Τα τρόφιμα πρέπει να έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, να μην δημιουργούν ψίχουλα και να καταναλώνονται εύκολα σε μηδενική βαρύτητα.

Οι αστροναύτες διαλέγουν το μενού τους

Πριν από την εκτόξευση, το πλήρωμα δοκιμάζει διαφορετικές τροφές και επιλέγει τις αγαπημένες του, σε συνεργασία με διατροφολόγους της NASA. Το σημερινό διαστημικό μενού είναι πιο πλούσιο από ποτέ, με σχεδόν 200 διαθέσιμες επιλογές.

Οι επιλογές ροφημάτων

Περισσότερα από 10 διαφορετικά ποτά συνοδεύουν το πλήρωμα του Artemis II:

Καφές

Πράσινο τσάι

Smoothie μάνγκο–ροδάκινο

Σοκολατούχο ρόφημα

Ρόφημα πρωινού βανίλια

Λεμονάδα

Μηλίτης

Ποτό ανανά

Κακάο

Ρόφημα φράουλα

Τα κυρίως γεύματα και τα σνακ στο Orion

Το βασικό μενού περιλαμβάνει:

Τορτίγιες, πίτες ολικής άλεσης

Κις λαχανικών, λουκάνικο πρωινού

Κους-κους με ξηρούς καρπούς

Σαλάτα μάνγκο, σαλάτα τροπικών φρούτων

Γκρανόλα με βατόμουρα

Αμύγδαλα, κάσιους

Μοσχαρίσιο στήθος μπάρμπεκιου

Μπρόκολο ογκρατέν, πικάντικα πράσινα φασολάκια

Mac & Cheese Κίτρινη κολοκύθα, κουνουπίδι

Επίσης, το πλήρωμα έχει μαζί του πέντε διαφορετικές καυτερές σάλτσες που… γυρίζουν γύρω από τη Σελήνη.

"We can see the Moon out of the docking hatch right now. It's a beautiful sight."



Flight day 3 is in the books, and our @NASAArtemis II crew is now closer to the Moon than to Earth. Check out highlights from our lunar mission. What’s been your favorite moment so far? pic.twitter.com/mIF343JyX3 — NASA (@NASA) April 4, 2026

Μπαχαρικά και spreads

Για πιο… γευστικές στιγμές, υπάρχουν:

Σιρόπι σφενδάμου

Επάλειψη σοκολάτας

Φυστικοβούτυρο

Καυτερή σάλτσα

Πικάντικη μουστάρδα

Μαρμελάδα φράουλα

Μέλι

Κανέλα

Βούτυρο αμυγδάλου

Τα στατιστικά της πτήσης

43 φλιτζάνια καφέ χρειάζεται το πλήρωμα συνολικά.

58 τορτίγιες ταξιδεύουν στο διάστημα.

5 προϊόντα είναι καναδικής προέλευσης.

Γλυκά για… ώρα ανάγκης

Σε περίπτωση υπογλυκαιμίας, οι αστροναύτες έχουν στη διάθεσή τους: