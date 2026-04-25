Στις 25 Απριλίου 1953, οι James Watson και Francis Crick δημοσίευσαν στο περιοδικό Nature το μοντέλο της διπλής έλικας του DNA, ένα από τα πιο καθοριστικά επιτεύγματα στην ιστορία της επιστήμης. Το άρθρο τους περιέγραφε τη δομή του μορίου που φέρει τη γενετική πληροφορία όλων των ζωντανών οργανισμών. Η πρότασή τους εξηγούσε με κομψότητα πώς το DNA μπορεί να αντιγράφεται με ακρίβεια, μέσω της συμπληρωματικότητας των βάσεων (αδενίνη-θυμίνη και γουανίνη-κυτοσίνη), θέτοντας τα θεμέλια για τη σύγχρονη Μοριακή Βιολογία.

Καθοριστική συμβολή σε αυτήν την ανακάλυψη είχε η Rosalind Franklin, ειδική στην κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ, η οποία ήταν η πρώτη που παρήγαγε εξαιρετικής ποιότητας εικόνες περίθλασης του DNA, με πιο γνωστή τη «Φωτογραφία 51», η οποία αποκάλυπτε ξεκάθαρα τη ελικοειδή δομή του μορίου.

Η εικόνα αυτή, μαζί με τις ακριβείς μετρήσεις της για τις διαστάσεις της έλικας, ήταν τα στοιχεία που βοήθησαν στη διαμόρφωση του μοντέλου των Watson και Crick, παρά το γεγονός ότι τους κοινοποιήθηκαν χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή της, μέσω του Maurice Wilkins, συναδέλφου της στο ίδιο εργαστήριο. Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στην ιστορία της επιστήμης, με πολλούς να υποστηρίζουν ότι η συμβολή της δεν αναγνωρίστηκε επαρκώς εκείνη την εποχή.

Το 1962, οι Watson, Crick και Wilkins τιμήθηκαν με το Βραβείο Νόμπελ Ιατρικής για την ανακάλυψη της δομής του DNA. Η Rosalind Franklin δεν συμπεριλήφθηκε, καθώς είχε ήδη πεθάνει το 1958 σε ηλικία μόλις 37 ετών — και τα βραβεία Νόμπελ δεν απονέμονται μετά θάνατον. Σήμερα, η επιστημονική κοινότητα αναγνωρίζει ευρύτερα τον καθοριστικό της ρόλο, ενώ η ιστορία της έχει αναδειχθεί ως χαρακτηριστικό παράδειγμα των έμφυλων ανισοτήτων που επικρατούσαν και εν μέρει επιμένουν στον χώρο της επιστήμης.

Η ανακάλυψη της διπλής έλικας παραμένει ακρογωνιαίος λίθος για πεδία όπως η Γενετική, η Βιοτεχνολογία και η Ιατρική, οδηγώντας σε εξελίξεις όπως η χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος και οι σύγχρονες γονιδιακές θεραπείες. Παράλληλα, η περίπτωση της Franklin λειτουργεί ως υπενθύμιση ότι η επιστημονική πρόοδος δεν είναι μόνο ζήτημα ιδεών, αλλά και ηθικής, συνεργασίας και δίκαιης αναγνώρισης.

404 π.Χ.: Τερματίζεται ο Πελοποννησιακός Πόλεμος, έπειτα από την ήττα της Αθήνας από τη Σπάρτη και τους συμμάχους της, με καθοριστικό ρόλο του Λύσανδρου. Η Αθήνα αναγκάζεται να παραδοθεί, να κατεδαφίσει τα Μακρά Τείχη και να δεχθεί βαριούς όρους, γεγονός που σφραγίζει το τέλος της αθηναϊκής ηγεμονίας. Η εξέλιξη αυτή αλλάζει τις ισορροπίες στον αρχαίο ελληνικό κόσμο και ανοίγει μια νέα περίοδο σπαρτιατικής υπεροχής.

1719: Κυκλοφορεί το μυθιστόρημα «Ροβινσώνας Κρούσος» του Ντάνιελ Ντεφόε, ένα από τα πιο επιδραστικά έργα της νεότερης ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. Το βιβλίο γνωρίζει μεγάλη απήχηση και συχνά θεωρείται αφετηρία του αγγλικού ρεαλιστικού μυθιστορήματος. Η ιστορία του ναυαγού που επιβιώνει σε ερημονήσι γίνεται διαχρονικό πολιτισμικό σύμβολο της περιπέτειας, της αυτάρκειας και της αποικιακής εποχής.

1898: Οι Ηνωμένες Πολιτείες κηρύσσουν πόλεμο στην Ισπανία, εγκαινιάζοντας τον Ισπανοαμερικανικό Πόλεμο. Η σύγκρουση, με αφορμή κυρίως την Κούβα, θα οδηγήσει στην ήττα της Ισπανίας και στην απώλεια βασικών αποικιών της, όπως το Πουέρτο Ρίκο και οι Φιλιππίνες. Ταυτόχρονα, σηματοδοτεί την ανάδειξη των ΗΠΑ σε νέα διεθνή δύναμη.

1915: Αρχίζει η εκστρατεία της Καλλίπολης, με απόβαση συμμαχικών δυνάμεων, ανάμεσά τους και στρατεύματα Αυστραλών και Νεοζηλανδών ANZAC, στη χερσόνησο των Δαρδανελλίων. Η επιχείρηση εξελίσσεται σε αιματηρό αδιέξοδο απέναντι στην οθωμανική άμυνα και αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα και για την ιστορία της ευρύτερης περιοχής. Η μάχη μένει ως ένα από τα πιο εμβληματικά επεισόδια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

1944: Στην κατεχόμενη Ελλάδα διεξάγονται μυστικές εκλογές για την ανάδειξη του Εθνικού Συμβουλίου της ΠΕΕΑ, της λεγόμενης «κυβέρνησης του βουνού». Παρά τις συνθήκες Κατοχής, η διαδικασία αποκτά ευρεία συμμετοχή και ισχυρό συμβολικό βάρος για το αντιστασιακό κίνημα. Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πολιτικές πράξεις της ελληνικής Αντίστασης και συνδέεται με τη διεκδίκηση λαϊκής νομιμοποίησης μέσα στον πόλεμο.

1953: Οι Φράνσις Κρικ και Τζέιμς Γουότσον δημοσιεύουν την εργασία τους για τη δομή του DNA, περιγράφοντας το μοντέλο της διπλής έλικας. Η ανακάλυψη αυτή θεμελιώνει τη σύγχρονη μοριακή βιολογία και αλλάζει ριζικά την κατανόηση της κληρονομικότητας. Το αποτύπωμά της φτάνει από την ιατρική και τη γενετική μέχρι τη βιοτεχνολογία.

1974: Ξεσπά στην Πορτογαλία η Επανάσταση των Γαρυφάλλων, που ανατρέπει το αυταρχικό καθεστώς του Estado Novo και ανοίγει τον δρόμο για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Το κίνημα ξεκινά από στρατιωτικούς, αλλά αποκτά γρήγορα μαζική λαϊκή στήριξη και περνά στην ιστορία για τον ειρηνικό του χαρακτήρα. Η πτώση της δικτατορίας στην Πορτογαλία έχει ιδιαίτερη σημασία και για τη Νότια Ευρώπη, σε μια εποχή πολιτικών μεταβάσεων.

1994: Πεθαίνει ο Γιώργος Γεννηματάς, μία από τις πιο χαρακτηριστικές πολιτικές μορφές της μεταπολιτευτικής Ελλάδας και ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Συνδέθηκε κυρίως με τη δημιουργία και θεμελίωση του ΕΣΥ, αφήνοντας έντονο αποτύπωμα στην ελληνική δημόσια υγεία. Ο θάνατός του προκάλεσε ισχυρή συγκίνηση, καθώς είχε ταυτιστεί με κρίσιμες κοινωνικές μεταρρυθμίσεις της εποχής.

Γεννήσεις

1940 – Αλ Πατσίνο (Al Pacino), Αμερικανός ηθοποιός, από τις σημαντικότερες μορφές του παγκόσμιου κινηματογράφου. Καθιερώθηκε με τον ρόλο του Μάικλ Κορλεόνε στον «Νονό» και συνέχισε με εμβληματικές ερμηνείες σε ταινίες όπως «Scarface» και «Dog Day Afternoon», ενώ τιμήθηκε με Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου για το «Άρωμα γυναίκας». Η ένταση, η εκφραστικότητα και η θεατρική του παιδεία τον ανέδειξαν σε έναν από τους κορυφαίους ηθοποιούς της γενιάς του.

1946 – Γιάννης Σμαραγδής, Έλληνας σκηνοθέτης και σεναριογράφος, γνωστός για τις βιογραφικές και ιστορικές ταινίες του γύρω από εμβληματικές μορφές του Ελληνισμού και των γραμμάτων. Το έργο του συνδέθηκε ιδιαίτερα με ταινίες όπως οι «Καβάφης», «El Greco» και «Καζαντζάκης», όπου ανέπτυξε ένα αναγνωρίσιμο ύφος με έντονο ποιητικό και ελληνοκεντρικό χαρακτήρα. Η πορεία του τον καθιέρωσε ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου.

1947 – Γιόχαν Κρόιφ (Johan Cruyff), Ολλανδός ποδοσφαιριστής και προπονητής, από τις κορυφαίες μορφές στην ιστορία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Υπήρξε η εμβληματική φυσιογνωμία του ολλανδικού total football, με σπουδαία καριέρα στον Άγιαξ, την Μπαρτσελόνα και την εθνική Ολλανδίας. Η επιρροή του ξεπέρασε τη δική του εποχή, καθώς με την ποδοσφαιρική του ευφυΐα και τη φιλοσοφία του επηρέασε βαθιά τον τρόπο με τον οποίο παίζεται και διδάσκεται το σύγχρονο ποδόσφαιρο.



1949 – Ντομινίκ Στρος-Καν (Dominique Strauss-Kahn), Γάλλος οικονομολόγος και πολιτικός, από τις σημαντικές φυσιογνωμίες της διεθνούς οικονομικής σκηνής στις αρχές του 21ου αιώνα. Διετέλεσε διευθυντής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και προηγουμένως υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, με ενεργό ρόλο σε κρίσιμες οικονομικές εξελίξεις. Η πολιτική και διεθνής του πορεία τερματίστηκε αιφνίδια το 2011, έπειτα από σκάνδαλο σεξουαλικής παρενόχλησης που προκάλεσε παγκόσμιο αντίκτυπο.

1969 – Ρενέ Ζελβέγκερ (Renée Zellweger), Αμερικανίδα ηθοποιός, από τις πιο αναγνωρίσιμες παρουσίες του σύγχρονου Χόλιγουντ. Καθιερώθηκε με τον ρόλο της στη σειρά ταινιών «Bridget Jones», ενώ ξεχώρισε και σε παραγωγές όπως τα «Chicago» και «Cold Mountain», για το οποίο τιμήθηκε με Όσκαρ Β΄ Γυναικείου Ρόλου. Απέσπασε επίσης Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της ως Τζούντι Γκάρλαντ στην ταινία «Judy», επιβεβαιώνοντας το εύρος και τη δύναμη των ερμηνειών της.

1970 – Αννίτα Πάνια, Ελληνίδα τηλεπαρουσιάστρια και δημοσιογράφος, από τις πιο αναγνωρίσιμες και ιδιαίτερες παρουσίες της ελληνικής τηλεόρασης. Έγινε γνωστή μέσα από εκπομπές όπως τα «Αννίτα Κοίτα» και «Χρυσή Τηλεόραση», με ύφος σατιρικό, αιχμηρό και συχνά προκλητικό, που τη διαφοροποίησε έντονα από την υπόλοιπη τηλεοπτική σκηνή. Η πορεία της τη συνέδεσε με μια ξεχωριστή μορφή λαϊκής τηλεοπτικής ψυχαγωγίας, που άφησε έντονο αποτύπωμα στη σύγχρονη τηλεοπτική κουλτούρα.

Θάνατοι

1994 – Γεώργιος Γεννηματάς, Έλληνας πολιτικός, από τις πιο σεβαστές φυσιογνωμίες της Μεταπολίτευσης και κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Το όνομά του συνδέθηκε άμεσα με τη θεμελίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ως υπουργού Υγείας, αφήνοντας βαθύ και διαρκές αποτύπωμα στην κοινωνική πολιτική της χώρας. Η πολιτική του παρουσία, που συνδύαζε κύρος, μετριοπάθεια και ουσιαστική παρέμβαση, τον καθιέρωσε ως μία από τις σημαντικές μορφές της νεότερης ελληνικής δημόσιας ζωής.

Μάρκος, Μαρκία, Νίκη

Παγκόσμιες Ημέρες / Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα των Μονίμων Αντιπροσώπων του ΟΗΕ

Ημέρα του DNA

Παγκόσμια Ημέρα Γονικής Αποξένωσης

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ελονοσίας

Παγκόσμια Ημέρα Κτηνιατρικής

Παγκόσμια Ημέρα Τάι Τσι και Τσιγκόνγκ