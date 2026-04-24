Νέα «γκέλα» έκανε η Ρεάλ Μαδρίτης η οποία αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Μπέτις, στο ματς που άνοιξε την αυλαία 32η αγωνιστική της La Liga, μένοντας στο -8 από την Μπαρτσελόνα.

Η Ρεάλ ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ, όταν στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης ο Φεντερίκο Βαλβέρδε έκανε το σουτ ο γκολκίπερ της Μπέτις απέκρουσε, αλλά ο Βινίσιους που πήρε το ριμπάουντ έκανε το 0-1.

Στην συνέχεια του αγώνα η Μπέτις είχε την κατοχή και τελικά κατάφερε στο 94’ να φέρει το ματς στα ίσια, όταν Έκτορ Μπεγερίν μετά από λάθος του Μπενζαμέν Μεντί διαμόρφωσε το τελικό 1-1.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 32ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 24 Απριλίου

Μπέτις-Ρεάλ Μαδρίτης 1-1

Σάββατο 25 Απριλίου

Αλαβές-Μαγιόρκα (15:00)

Χετάφε-Μπαρτσελόνα (17:15)

Βαλένθια-Τζιρόνα (19:30)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Αθλέτικ Μπιλμπάο (22:00)

Κυριακή 26 Απριλίου

Ράγιο Βαγεκάνο-Ρεάλ Σοσιεδάδ (15:00)

Οβιέδο-Έλτσε (17:15)

Οσασούνα-Σεβίλλη (19:30)

Βιγιαρεάλ-Θέλτα (22:00)

Δευτέρα 27 Απριλίου

Εσπανιόλ-Λεβάντε (22:00)