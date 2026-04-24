Νέα «γκέλα» έκανε η Ρεάλ Μαδρίτης η οποία αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με τη Μπέτις, στο ματς που άνοιξε την αυλαία 32η αγωνιστική της La Liga, μένοντας στο -8 από την Μπαρτσελόνα.
Η Ρεάλ ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ, όταν στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης ο Φεντερίκο Βαλβέρδε έκανε το σουτ ο γκολκίπερ της Μπέτις απέκρουσε, αλλά ο Βινίσιους που πήρε το ριμπάουντ έκανε το 0-1.
Στην συνέχεια του αγώνα η Μπέτις είχε την κατοχή και τελικά κατάφερε στο 94’ να φέρει το ματς στα ίσια, όταν Έκτορ Μπεγερίν μετά από λάθος του Μπενζαμέν Μεντί διαμόρφωσε το τελικό 1-1.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 32ης αγωνιστικής:
Παρασκευή 24 Απριλίου
Μπέτις-Ρεάλ Μαδρίτης 1-1
Σάββατο 25 Απριλίου
Αλαβές-Μαγιόρκα (15:00)
Χετάφε-Μπαρτσελόνα (17:15)
Βαλένθια-Τζιρόνα (19:30)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Αθλέτικ Μπιλμπάο (22:00)
Κυριακή 26 Απριλίου
Ράγιο Βαγεκάνο-Ρεάλ Σοσιεδάδ (15:00)
Οβιέδο-Έλτσε (17:15)
Οσασούνα-Σεβίλλη (19:30)
Βιγιαρεάλ-Θέλτα (22:00)
Δευτέρα 27 Απριλίου
Εσπανιόλ-Λεβάντε (22:00)