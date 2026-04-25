Σε φάση έντονης κατασκευαστικής δραστηριότητας βρίσκεται ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ), με τα εργοτάξια να αναπτύσσονται ταυτόχρονα σε όλα τα βασικά τμήματα του έργου.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ύστερα και από την πρόσφατη επίσκεψή της επί τόπου, επιβεβαιώνει ότι το έργο εξελίσσεται με σταθερούς ρυθμούς, ενώ παράλληλα υλοποιούνται κρίσιμες παρεμβάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στον υφιστάμενο άξονα.

Οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη στις παρακάμψεις Χανίων, Ρεθύμνου και Ηρακλείου, οι οποίες εντάσσονται στο κύριο τμήμα της παραχώρησης Κίσσαμος – Χερσόνησος, συνολικού μήκους 187 χιλιομέτρων. Παράλληλα, προχωρούν τα έργα στο τμήμα Χερσόνησος – Νεάπολη μέσω ΣΔΙΤ, καθώς και από τη Νεάπολη έως τον Άγιο Νικόλαο, διαμορφώνοντας ένα ενιαίο πλέγμα παρεμβάσεων σε όλο το μήκος του νησιού.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, σε λιγότερο από έναν χρόνο από τη συμβασιοποίηση του βασικού έργου τον Μάιο του 2025, έχουν ήδη αναπτυχθεί εργοτάξια στις τρεις μεγαλύτερες πόλεις της Κρήτης, ενώ έχουν ολοκληρωθεί παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας σε δύο κρίσιμα σημεία.

Τα εργοτάξια κατασκευής του νέου Βόρειου Οδικού Άξονα της Κρήτης (ΒΟΑΚ) σε Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο επισκέφθηκε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλο

Την ίδια στιγμή, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες σε τρία ακόμη τμήματα, ενώ για δύο επιπλέον έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες και αναμένεται η άμεση έναρξη των εργασιών. Σύμφωνα με τον Χρίστο Δήμα, στόχος είναι ο ΒΟΑΚ να επεκταθεί ακόμα περισσότερο προς τα ανατολικά του νησιού, καθώς όπως έκανε γνωστό, με εντολή του πρωθυπουργού, το έργο αναμένεται να φτάσει μέχρι τη Σητεία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας στον υφιστάμενο ΒΟΑΚ, με στοχευμένες παρεμβάσεις σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας. Στόχος είναι η άμεση μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, πριν ακόμη ολοκληρωθεί ο νέος αυτοκινητόδρομος, ακολουθώντας το παράδειγμα αντίστοιχων παρεμβάσεων σε άλλους οδικούς άξονες της χώρας.

Ο ΒΟΑΚ, ωστόσο, δεν αποτελεί μόνο ένα μεγάλο έργο μεταφορών. Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για μια στρατηγική υποδομή που αναμένεται να ενισχύσει συνολικά την αναπτυξιακή δυναμική της Κρήτης. Η βελτίωση της συνδεσιμότητας, οι συνδέσεις με λιμάνια και αεροδρόμια, αλλά και οι παρεμβάσεις αστικής κινητικότητας σε πόλεις όπως το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο, δημιουργούν νέες προοπτικές για την οικονομία και τον τουρισμό, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Παρά τις προκλήσεις που συνοδεύουν ένα έργο τέτοιου μεγέθους, η πρόοδος που καταγράφεται δείχνει ότι ο ΒΟΑΚ εισέρχεται σε τροχιά υλοποίησης με σαφές χρονοδιάγραμμα και στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ασφαλούς οδικού άξονα για την Κρήτη.