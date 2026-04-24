Η Γαλλία και η Γερμανία δίνουν για ακόμη μία φορά παράταση στις διαπραγματεύσεις για το κοινό μαχητικό νέας γενιάς FCAS, επιχειρώντας να ξεμπλοκάρουν ένα έργο–σύμβολο της ευρωπαϊκής αμυντικής ολοκλήρωσης.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς συναντήθηκαν στη Λευκωσία, στο περιθώριο της άτυπης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ, και συμφώνησαν ότι η Γαλλία και η Γερμανία χρειάζονται «περισσότερο χρόνο» για να γεφυρώσουν τις διαφορές γύρω από το φιλόδοξο πρόγραμμα Future Combat Air System (FCAS). Σύμφωνα με τον Μακρόν, οι δύο ηγέτες ανέθεσαν στα υπουργεία Άμυνας να εργαστούν «σε πολλούς άξονες» συνεργασίας, όχι μόνο για το μαχητικό επόμενης γενιάς, αλλά και για ευρύτερα σχήματα αμυντικής σύμπραξης, επιβεβαιώνοντας ότι το Παρίσι και το Βερολίνο δεν εγκαταλείπουν το σχέδιο. Το πρόγραμμα FCAS, στο οποίο συμμετέχει και η Ισπανία, προορίζεται να αντικαταστήσει τα γερμανικά Eurofighter και τα γαλλικά Rafale γύρω στο 2040, περιλαμβάνοντας νέο μαχητικό αεροσκάφος, drones και ένα προηγμένο «combat cloud».

Παράταση χρόνου για το FCAS

Η Γαλλία και η Γερμανία προσπαθούν εδώ και μήνες να ξεπεράσουν τις σκληρές αντιπαραθέσεις ανάμεσα στη γαλλική Dassault και τη γερμανική Airbus Defence and Space, που έχουν παγώσει την εξέλιξη του προγράμματος. Στην προηγούμενη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, Μακρόν και Μερτς είχαν ήδη εκκινήσει διαδικασία διαμεσολάβησης μεταξύ των βιομηχανιών για να σπάσει το αδιέξοδο, θέτοντας τότε αρχική προθεσμία τον Απρίλιο.

Η Γαλλίδα υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων Κατρίν Βοτρέν δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι η διορία για συμφωνία επεκτάθηκε κατά δέκα ημέρες, ενώ ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους είχε εκφράσει την προσδοκία για απόφαση εντός της εβδομάδας, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές ταχύτητες ανάμεσα σε Παρίσι και Βερολίνο.

Γαλλία – Γερμανία: κοινή άμυνα, δύσκολη χημεία

Παρά τις πιέσεις και τις καθυστερήσεις, οι δηλώσεις του Μακρόν δείχνουν ότι η Γαλλία θεωρεί εφικτή μια λύση «σε ορίζοντα εβδομάδων» και δεν αμφισβητεί τη βιωσιμότητα του FCAS. Όταν ρωτήθηκε αν το σχέδιο είναι «νεκρό», ο Γάλλος πρόεδρος απάντησε κατηγορηματικά «όχι, καθόλου», δίνοντας μήνυμα πολιτικής στήριξης στον άξονα Γαλλία – Γερμανία για την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Την ίδια στιγμή, οι διαφωνίες γύρω από τη μοιρασιά τεχνολογίας, βιομηχανικού έργου και πνευματικών δικαιωμάτων μεταξύ Dassault και Airbus αναδεικνύουν πόσο δύσκολο είναι για τη Γαλλία και τη Γερμανία να μετατρέψουν την πολιτική βούληση σε λειτουργική, κοινή πλατφόρμα άμυνας.

Το FCAS αποτελεί για τη Γαλλία και τη Γερμανία όχι μόνο ένα πανάκριβο εξοπλιστικό πρόγραμμα, αλλά και ένα τεστ αξιοπιστίας για την ικανότητα της Ευρώπης να αναπτύξει αυτόνομη αμυντική ισχύ εν μέσω πολέμου στην Ουκρανία και γεωπολιτικής αστάθειας. Η παράταση που δίνουν ξανά η Γαλλία και η Γερμανία στο χρονοδιάγραμμα ερμηνεύεται ως προσπάθεια να διασωθεί ένα έργο–ναυαρχίδα, το οποίο εάν αποτύχει, θα αφήσει ισχυρό πολιτικό αποτύπωμα στους ευρωπαϊκούς συσχετισμούς ισχύος.

