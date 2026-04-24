Ένα ασύλληπτο περιστατικό βίας με δράστη έναν εκπαιδευτικό και θύμα έναν ανήλικο μαθητή συγκλονίζει την κοινή γνώμη στο Αρκάνσας των ΗΠΑ. Ο 56χρονος Τρέισι Μάθιους, καθηγητής στο Γυμνάσιο Wonder Junior High, συνελήφθη και κατηγορείται για επίθεση σε βαθμό κακουργήματος, αφού έχασε εντελώς την ψυχραιμία του και επιτέθηκε βάναυσα σε μαθητή του. Η αφορμή για το ξέσπασμα του εκπαιδευτικού ήταν μια απλή λέξη της νεανικής αργκό, που στάθηκε αρκετή για να μετατρέψει την αίθουσα διδασκαλίας σε πεδίο μάχης – το λεγόμενο και στην Ελλάδα «μπρο».



Σύμφωνα με την αστυνομία του Δυτικού Μέμφις, όλα ξεκίνησαν όταν ο Μάθιους ρώτησε τον μαθητή αν έχει μαζί του υπολογιστή. Εκείνος απάντησε χρησιμοποιώντας τη λέξη «bruh» (αδελφέ), προκαλώντας την άμεση έκρηξη του καθηγητή. «Δεν είμαι bruh, είμαι κύριος», φώναξε ο 56χρονος, με τον μαθητή να απαντά ειρωνικά «λάθος μου, μικρέ bruh». Τότε ο Μάθιους «θόλωσε», άρπαξε τον νεαρό από τη μπλούζα και τον πέταξε πάνω σε ένα θρανίο. Η βία συνεχίστηκε και εκτός της αίθουσας, καθώς όταν ο μαθητής προσπάθησε να απομακρυνθεί, ο καθηγητής τον κυνήγησε στον διάδρομο, τον κόλλησε στον τοίχο και άρχισε να τον στραγγαλίζει.



Το περιστατικό καταγράφηκε ολόκληρο από τις κάμερες ασφαλείας του σχολείου, το υλικό των οποίων εξέτασε ο διευθυντής πριν καλέσει τις αρχές. Οι κάτοικοι της περιοχής είναι εξοργισμένοι, τονίζοντας ότι κανένας εκπαιδευτικός δεν επιτρέπεται να απλώνει χέρι σε παιδί, όποια κι αν είναι η πρόκληση. «Ο θυμός πρέπει να μένει στο σπίτι, όχι στο σχολείο», δήλωσε χαρακτηριστικά ένας γείτονας.

Η σχολική περιφέρεια χαρακτήρισε το συμβάν ως «μεμονωμένο», ωστόσο το όνομα του Μάθιους έχει ήδη αφαιρεθεί από την επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου, υποδηλώνοντας την άμεση απομάκρυνσή του. Ο καθηγητής αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση λίγο μετά τη σύλληψή του, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.



Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μια φορά το πρόβλημα της διαχείρισης θυμού στα σχολεία, με το βίντεο της επίθεσης να κάνει τον γύρο του διαδικτύου προκαλώντας κύμα αντιδράσεων, σύμφωνα με την New York Post.