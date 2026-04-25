Κυρώσεις στο κινεζικό ιδιωτικό διυλιστήριο Hengli επέβαλε η κυβέρνηση των ΗΠΑ «εξαιτίας των δοσοληψιών του με το Ιράν», όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών την Παρασκευή.

Μικρά, ανεξάρτητα διυλιστήρια με έδρα την Κίνα «συνεχίζουν να διαδραματίζουν ρόλο ζωτικής σημασίας στην υποστήριξη της κινεζικής οικονομίας, και το Χενγκλί συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους πελάτες του Ιράν» ως προς τις εξαγωγές αργού και άλλων πετρελαϊκών προϊόντων, επιχειρηματολογεί δελτίο τύπου του υπουργείου, αναφερόμενο σε αγορές «δισεκατομμυρίων» δολαρίων.

Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε ακόμη ότι επέβαλε κυρώσεις σε περίπου 40 ναυτιλιακές εταιρείες και πλοία που θεωρεί πως ανήκουν στον «στόλο φάντασμα» της Τεχεράνης και προσφέρουν «σωσίβιο στην οικονομία του ασταθούς ιρανικού καθεστώτος».

Ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ διεμήνυσε πως η Ουάσιγκτον στοχοποιεί «το δίκτυο πλοίων, ενδιάμεσων και αγοραστών από το οποίο εξαρτάται το Ιράν» για να εξάγει το πετρέλαιό του στις διεθνείς αγορές.

«Οποιοδήποτε πρόσωπο ή πλοίο διευκολύνει τις ροές αυτές -μέσω μυστικών εμπορικών συναλλαγών και χρηματοδότησης- εκτίθεται στον κίνδυνο κυρώσεων των ΗΠΑ», πρόσθεσε ο κ. Μπέσεντ, περιγράφοντας τα μέτρα αυτά ως μέρος της «Economic Fury» («οικονομική οργή»), του οικονομικού σκέλους του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, που βαφτίστηκε επιχείρηση «Epic Fury» («επική οργή»).

Οι κυρώσεις συνεπάγονται ιδίως τη δέσμευση τυχόν πόρων των φυσικών και νομικών προσώπων που αφορούν στην αμερικανική δικαιοδοσία και απαγορεύουν οποιαδήποτε συναλλαγή νομικών και φυσικών προσώπων των ΗΠΑ μαζί τους, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.