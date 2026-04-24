Η Νότιγχαμ Φόρεστ συνέτριψε με 5-0 εκτός έδρας την Σάντερλαντ για την 34η αγωνιστική της Premier League και έκανε ένα τεράστιο βήμα για την παραμονή στην κατηγορία.

Πλέον η Φόρεστ είναι στο +6 από την Γουέστ Χαμ και στο +8 από την Τότεναμ. Η Νότιγχαμ άνοιξε το σκορ μόλις στο 15ο λεπτό με τον Χιουμ και στο 31’ ο Γουντ έκανε το 0-2.

Τρία λεπτά αργότερα, ο Γκιμπς-Γουάιτ με δυνατό σουτ έκανε το 0-3 και στο 37′ ο Ίγκορ Ζεσούς έκλεισε το πρώτο ημίχρονο με 0-4. Το τελικό 0-5 για τη Νότιγχαμ διαμόρφωσε στις καθυστερήσεις του αγώνα ο Άντερσον.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 34ης αγωνιστικής:

Τρίτη 21 Απριλίου

Μπράιτον-Τσέλσι 3-0

Τετάρτη 22 Απριλίου

Μπόρνμουθ-Λιντς 2-2

Μπέρνλι-Μάντσεστερ Σίτι 0-1

Παρασκευή 24 Απριλίου

Σάντερλαντ-Νότιγχαμ Φόρεστ 0-5

Σάββατο 25 Απριλίου

Φούλαμ-Άστον Βίλα (14:30)

Γουλβς-Τότεναμ (17:00)

Λίβερπουλ-Κρίσταλ Πάλας (17:00)

Γουέστ Χαμ-Έβερτον (17:00)

Άρσεναλ-Νιούκαστλ (19:30)

Δευτέρα 27 Απριλίου

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπρέντφορντ (22:00)