Στην διάθεση των φιλάθλων του Ολυμπιακού θα τεθούν τα εισιτήρια των δύο εντός έδρας αγώνων της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα με την Μονακό για τα play off της Euroleague.

Τα εισιτήρια που θα βγουν την κυκλοφορία αναμένεται να εξαφανιστούν, καθώς οι φίλοι των Πειραιωτών περιμένουν με μεγάλη ανυπομονησία.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Η Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει ότι για τους δύο πρώτους αγώνες play offs της EUROLEAGUE με αντίπαλο την AS Monaco, που θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 28/04/2026 και την Πέμπτη 30/04/2026 και ώρες 21:00, η διάθεση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει την Παρασκευή (24/04) και ώρα 23:59.

Υπενθυμίζεται ότι ακυρώσεις εισιτηρίων ή αλλαγές αυτών ΔΕΝ γίνονται.

Η Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ενημερώνει τους φιλάθλους ότι, για την προστασία τους, να προμηθεύονται εισιτήρια μόνο μέσω των επίσημων καναλιών πώλησης της Κ.Α.Ε. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

Η είσοδός των φιλάθλων στο γήπεδο γίνεται ΜΟΝΟ με τη χρήση της εφαρμογής του Gov.gr Wallet».