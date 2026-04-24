Στις νίκες επέστρεψε η Νάπολι, η οποία στο ματς που άνοιξε την αυλαία της 34ης αγωνιστικής της Sierie A, επικράτησε με 4-0 Κρεμονέζε.
Με τη νίκη αυτή οι «παρτενοπέι» ξεπέρασαν την Μίλαν και ανέβηκαν στην δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα.
Η Νάπολι, προηγήθηκε μόλις στο 3ο λεπτό με τον ΜακΤόμινεϊ. Στο 40’ Τερατσιάνο έκανε το 2-0 και στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Ντε Μπρόινε έκανε το 3-0.
Το τελικό 4-0 για την ομάδα του Αντόνιο Κόντε διαμόρφωσε στο 52ο λεπτό ο Άλισον Σάντος.
Tα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 34ης αγωνιστικής:
Παρασκευή 24 Απριλίου
Nάπολι-Κρεμονέζε 4-0
Σάββατο 25 Απριλίου
Πάρμα-Πίζα (16:00)
Μπολόνια-Ρόμα (19:00)
Βερόνα-Λέτσε (21:45)
Κυριακή 26 Απριλίου
Φιορεντίνα-Σασουόλο (13:30)
Τζένοα-Κόμο (16:00)
Τορίνο-Ίντερ (19:00)
Mίλαν-Γιουβέντους (21:45)
Δευτέρα 27 Απριλίου
Kάλιαρι-Αταλάντα (19:30)
Λάτσιο-Ουντινέζε (21:45)