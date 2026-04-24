Στις νίκες επέστρεψε η Νάπολι, η οποία στο ματς που άνοιξε την αυλαία της 34ης αγωνιστικής της Sierie A, επικράτησε με 4-0 Κρεμονέζε.

Με τη νίκη αυτή οι «παρτενοπέι» ξεπέρασαν την Μίλαν και ανέβηκαν στην δεύτερη θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Η Νάπολι, προηγήθηκε μόλις στο 3ο λεπτό με τον ΜακΤόμινεϊ. Στο 40’ Τερατσιάνο έκανε το 2-0 και στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ο Ντε Μπρόινε έκανε το 3-0.

Το τελικό 4-0 για την ομάδα του Αντόνιο Κόντε διαμόρφωσε στο 52ο λεπτό ο Άλισον Σάντος.

Tα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 34ης αγωνιστικής:

Παρασκευή 24 Απριλίου

Nάπολι-Κρεμονέζε 4-0

Σάββατο 25 Απριλίου

Πάρμα-Πίζα (16:00)

Μπολόνια-Ρόμα (19:00)

Βερόνα-Λέτσε (21:45)

Κυριακή 26 Απριλίου

Φιορεντίνα-Σασουόλο (13:30)

Τζένοα-Κόμο (16:00)

Τορίνο-Ίντερ (19:00)

Mίλαν-Γιουβέντους (21:45)

Δευτέρα 27 Απριλίου

Kάλιαρι-Αταλάντα (19:30)

Λάτσιο-Ουντινέζε (21:45)