Η Ουκρανία συγκλονίζεται από αποκαλύψεις για στρατιώτες στην πρώτη γραμμή που έχουν αφεθεί σχεδόν να λιμοκτονήσουν, χωρίς επαρκές φαγητό και νερό, με εικόνες εξαθλίωσης να προκαλούν σάλο στο εσωτερικό και διεθνώς. Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν η σύζυγος ενός στρατιώτη δημοσίευσε στα κοινωνικά δίκτυα σοκαριστικές φωτογραφίες, που δείχνουν μαχητές εμφανώς υποσιτισμένους, γεγονός που οδήγησε στην αποπομπή ανώτατου διοικητή και άνοιξε μεγάλη συζήτηση για την επάρκεια της μέριμνας στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Στις φωτογραφίες, τέσσερις άνδρες διακρίνονται χλωμοί, εξαντλημένοι, με τα πλευρά τους να διαγράφονται, μετά από μήνες τοποθέτησης σε προωθημένη θέση κοντά στον ποταμό Οσκίλ, στην ανατολική Ουκρανία, κοντά στο Κουπιάνσκ. Σύμφωνα με τις οικογένειές τους, όταν στάλθηκαν στο μέτωπο ζύγιζαν 80–90 κιλά, αλλά σήμερα υπολογίζεται ότι έχουν πέσει περίπου στα 50, καθώς πέρασαν έως και 17 ημέρες χωρίς φαγητό, πίνοντας μόνο βρόχινο νερό ή λιωμένο χιόνι για να επιβιώσουν. Οι συγγενείς καταγγέλλουν ότι οι εκκλήσεις τους μέσω ασυρμάτου για βοήθεια αγνοήθηκαν, μέχρι που το θέμα έγινε δημόσιο και προκάλεσε οργισμένες αντιδράσεις.

Η στρατιωτική ηγεσία της Ουκρανίας αντέδρασε ανακοινώνοντας την απομάκρυνση ανώτατου διοικητή που είχε την ευθύνη για την τροφοδοσία της μονάδας, παραδεχόμενη ότι σημειώθηκαν «σοβαρές αστοχίες» στον ανεφοδιασμό. Εκπρόσωπος της 14ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας τόνισε ότι οι συγκεκριμένοι στρατιώτες βρίσκονται σε εξαιρετικά εκτεθειμένο σημείο, όπου ο ανεφοδιασμός μπορεί να γίνει μόνο με drones λόγω του εντατικού ρωσικού πυρός στις γραμμές ανεφοδιασμού. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι σε ορισμένες περιόδους τα drones δεν μπορούσαν ούτε να απογειωθούν λόγω των συνθηκών, αφήνοντας τους άνδρες χωρίς βασικές προμήθειες.

Ουκρανία: τι αποκαλύπτει η υπόθεση για το μέτωπο

Η υπόθεση ρίχνει φως στις ακραίες συνθήκες που επικρατούν σε τμήματα της πρώτης γραμμής στην ανατολική Ουκρανία, σε έναν πόλεμο φθοράς όπου η μάχη για τον εφοδιασμό είναι εξίσου κρίσιμη με τη μάχη των πυροβόλων. Στρατιώτες της μονάδας περιγράφουν ότι χρειάστηκε να περπατούν 10–15 χιλιόμετρα με τα πόδια για να φτάσουν στη γραμμή άμυνας, διασχίζοντας περιοχές εκτεθειμένες σε ρωσικά drones και πυρά, ενώ όταν έφταναν στις θέσεις τους, οι προμήθειες ήταν ήδη ελάχιστες ή ανύπαρκτες. Ορισμένοι μαχητές, σύμφωνα με μαρτυρίες, λιποθυμούσαν από την πείνα, και όσοι απομακρύνονταν για ιατρική περίθαλψη άφηναν πίσω τους συντρόφους τους σε ένα «γκρίζο» μέτωπο όπου η πρόσβαση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη.

Η στρατιωτική διοίκηση της Ουκρανίας υποστηρίζει ότι μετά τη δημοσιοποίηση της υπόθεσης η κατάσταση βελτιώθηκε, με περισσότερα τρόφιμα να φτάνουν πλέον στους συγκεκριμένους στρατιώτες, αν και σταδιακά, λόγω του σοβαρού υποσιτισμού που είχαν υποστεί. Ωστόσο, οι οικογένειες και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών επισημαίνουν ότι το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, αλλά σύμπτωμα ενός στρατού που λειτουργεί στα όρια των δυνατοτήτων του, μετά από δύο και πλέον χρόνια πολέμου υψηλής έντασης. Το γεγονός ότι χρειάστηκε μια ανάρτηση στα social media για να κινητοποιηθούν οι αρχές αναζωπυρώνει τη συζήτηση για τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την προστασία των δικαιωμάτων των στρατιωτών στην εμπόλεμη Ουκρανία.

Ουκρανία, διεθνής βοήθεια και πολιτικές πιέσεις

Σε διεθνές επίπεδο, η ιστορία αυτή τροφοδοτεί νέες ανησυχίες σχετικά με το πώς αξιοποιείται η σημαντική στρατιωτική και οικονομική βοήθεια που λαμβάνει η Ουκρανία από τη Δύση. Σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όπου η κοινωνική κόπωση από τον παρατεταμένο πόλεμο αυξάνεται, τέτοια περιστατικά μπορούν να τροφοδοτήσουν τα επιχειρήματα όσων ζητούν αυστηρότερους ελέγχους, αλλά και εκείνων που θέλουν να περιορίσουν τη στήριξη προς το Κίεβο. Παράλληλα, αναλυτές προειδοποιούν ότι η εικόνα στρατιωτών που λιμοκτονούν στο μέτωπο μπορεί να αξιοποιηθεί από τη ρωσική προπαγάνδα, η οποία επιχειρεί να παρουσιάσει την ουκρανική διοίκηση ως ανίκανη και αδιάφορη για τους ίδιους τους μαχητές της.

Για την ουκρανική κυβέρνηση, η υπόθεση αποτελεί διπλή πρόκληση: αφενός πρέπει να αποκαταστήσει άμεσα τις συνθήκες διαβίωσης στις μονάδες της πρώτης γραμμής, αφετέρου να πείσει τόσο τους πολίτες της Ουκρανίας όσο και τους διεθνείς εταίρους της ότι τέτοια φαινόμενα θα αντιμετωπιστούν συστηματικά. Η αποπομπή του διοικητή και οι υποσχέσεις για βελτίωση του ανεφοδιασμού είναι ένα πρώτο βήμα, αλλά η αξιοπιστία της ουκρανικής ηγεσίας θα κριθεί από το αν θα υπάρξουν μόνιμες αλλαγές στις δομές μέριμνας και επιτήρησης του στρατεύματος. Καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται και η φθορά σε ανθρώπινο δυναμικό και ηθικό βαθαίνει, η διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών για τους στρατιώτες της πρώτης γραμμής γίνεται κομβικό ζήτημα για το μέλλον της αμυντικής προσπάθειας της Ουκρανίας.