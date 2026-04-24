Τα play in ολοκληρώθηκαν και πλέον η Euroleague μπαίνει στην τελική της ευθεία με την διεξαγωγή των play off, που θα αναδείξουν την τετράδα του Final-4 της Αθήνας.

Στα play off που θα ξεκινήσουν την ερχόμενη Τρίτη 28 Απριλίου θα αναμετρηθούν ο Ολυμπιακός με την Μονακό, η Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό, η Φενέρμπαχτσε με την Ζαλγκίρις και η Ρεάλ Μαδρίτης με την Χαποέλ Τελ Αβίβ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων:

Game 1

Τρίτη 28 Απριλίου

Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις (20:45)

Ολυμπιακός – Μονακό (21:00)

Βαλένθια – Παναθηναϊκός (21:45)

Τετάρτη 29 Απριλίου

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ (21:45)

Game 2

Πεμπτη 30 Απριλίου

Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις (20:45)

Ολυμπιακός – Μονακό (21:00)

Βαλένθια – Παναθηναϊκός (21:45)

Παρασκευή 1 Μαϊου

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ (21:45)

Game 3

Τρίτη 5 Μαϊου

Χάποελ – Ρεάλ Μαδρίτης (19:00)

Μονακό – Ολυμπιακός (21:45)

Τετάρτη 6 Μαϊου

Ζάλγκιρις – Φενέρμπαχτσε (20:00)

Παναθηναϊκός – Βαλένθια (21:15)

Game 4 (αν χρειαστεί)

Πέμπτη 7 Μαϊου

Μονακό – Ολυμπιακός (20:30)

Χάποελ – Ρεάλ Μαδρίτης (21:00)

Παρασκευή 8 Μαϊου

Ζάλγκιρις – Φενέρμπαχτσε (20:00)

Παναθηναϊκός – Βαλένθια (21:15)