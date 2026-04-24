Τα play in ολοκληρώθηκαν και πλέον η Euroleague μπαίνει στην τελική της ευθεία με την διεξαγωγή των play off, που θα αναδείξουν την τετράδα του Final-4 της Αθήνας.
Στα play off που θα ξεκινήσουν την ερχόμενη Τρίτη 28 Απριλίου θα αναμετρηθούν ο Ολυμπιακός με την Μονακό, η Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό, η Φενέρμπαχτσε με την Ζαλγκίρις και η Ρεάλ Μαδρίτης με την Χαποέλ Τελ Αβίβ.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων:
Game 1
Τρίτη 28 Απριλίου
Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις (20:45)
Ολυμπιακός – Μονακό (21:00)
Βαλένθια – Παναθηναϊκός (21:45)
Τετάρτη 29 Απριλίου
Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ (21:45)
Game 2
Πεμπτη 30 Απριλίου
Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις (20:45)
Ολυμπιακός – Μονακό (21:00)
Βαλένθια – Παναθηναϊκός (21:45)
Παρασκευή 1 Μαϊου
Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ (21:45)
Game 3
Τρίτη 5 Μαϊου
Χάποελ – Ρεάλ Μαδρίτης (19:00)
Μονακό – Ολυμπιακός (21:45)
Τετάρτη 6 Μαϊου
Ζάλγκιρις – Φενέρμπαχτσε (20:00)
Παναθηναϊκός – Βαλένθια (21:15)
Game 4 (αν χρειαστεί)
Πέμπτη 7 Μαϊου
Μονακό – Ολυμπιακός (20:30)
Χάποελ – Ρεάλ Μαδρίτης (21:00)
Παρασκευή 8 Μαϊου
Ζάλγκιρις – Φενέρμπαχτσε (20:00)
Παναθηναϊκός – Βαλένθια (21:15)