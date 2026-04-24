Νέα μεγάλη διάκριση για την Μαρία Πρεβολαράκη η οποία κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πάλης που διεξήχθη στα Τίρανα.

Η ελληνίδα αθλήτρια αγωνίστηκε στον τελικό των 53 κιλών απέναντη στη Ουκρανή Γεφρέμοβα, γνωρίζοντας την ήττα με 2-1 και έτσι πήρε την δεύτερη θέση στην διοργάνωση.

Το μετάλλιο αυτό είναι το 10ο ευρωπαϊκό για την Πρεβολαράκη και έκτο διαδοχικό, ενώ το 2025 κατέκτησε για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει κατακτήσει τρία σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα και ένα σε Παγκόσμιο Κύπελλο.