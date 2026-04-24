Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση της 16χρονης Αλεξάνδρας Γ. από τη Νέα Σμύρνη, με το Το Χαμόγελο του Παιδιού να προχωρά σε δημόσια ανακοίνωση και έκκληση προς τους πολίτες για βοήθεια στον εντοπισμό της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα ίχνη της ανήλικης χάθηκαν τις απογευματινές ώρες της 21ης Απριλίου 2026, ενώ διέμενε σε χώρο παιδικής προστασίας. Ο οργανισμός ενημερώθηκε για την εξαφάνιση στις 24 Απριλίου και, κατόπιν αιτήματος, προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Αλεξάνδρα Γ. έχει ύψος περίπου 1,60 μ., κανονικό βάρος, καστανά μαλλιά και πράσινα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε γκρι αμάνικη μπλούζα, μαύρο κολάν και λευκά αθλητικά παπούτσια.

Όποιος γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, καλείται να επικοινωνήσει άμεσα με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στην Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, διαθέσιμη όλο το 24ωρο, ή με το πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα.

Παράλληλα, πληροφορίες μπορούν να δοθούν και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει συνεχής ενημέρωση για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης, ενώ κάθε λεπτό θεωρείται κρίσιμο. Η συμβολή των πολιτών μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την ασφαλή επιστροφή της.