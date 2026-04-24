Επεισόδια και ένταση σημειώθηκαν έξω από τα δικαστήρια, όπου είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου με αφορμή την αθωωτική απόφαση για τον Νίκο Ρωμανό και ακόμη δύο κατηγορούμενους.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δυνάμεις των ΜΑΤ προχώρησαν σε επέμβαση με στόχο τη διάλυση της συγκέντρωσης, με αποτέλεσμα να προκληθεί ένταση στον χώρο.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, μια νεαρή γυναίκα φαίνεται – σύμφωνα με το οπτικό υλικό – να δέχεται μία σπρωξιά από αστυνομικό και να πέφτει με το κεφάλι σε ζαρντινιέρα.

Το περιστατικό έχει καταγραφεί σε βίντεο, το οποίο κάνει ήδη τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας αντιδράσεις. Η κοπέλα φαίνεται από το βίντεο πως γλίτωσε έναν σοβαρότατο τραυματισμό από την πτώση στη ζαρντινιέρα.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Νωρίτερα, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων είχε κρίνει αθώο τον Νίκο Ρωμανό για την υπόθεση της έκρηξης σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους τον Οκτώβριο του 2024.

Το δικαστήριο υιοθέτησε την πρόταση της εισαγγελέως, η οποία είχε εισηγηθεί την απαλλαγή του, επικαλούμενη σοβαρές αμφιβολίες για την εμπλοκή του στην υπόθεση. Η απόφαση ανακοινώθηκε σε κατάμεστη αίθουσα, λίγο πριν τη συμπλήρωση του 18μηνου της προσωρινής κράτησης των κατηγορουμένων.