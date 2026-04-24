Πολυετείς καθείρξεις επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων στις δύο κατηγορούμενες που κρίθηκαν ένοχες για την υπόθεση της έκρηξης σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους, τον Οκτώβριο του 2024.

Το Δικαστήριο καταδίκασε σε συνολική κάθειρξη 19 ετών την κατηγορούμενη η οποία είχε τραυματιστεί κατά την ισχυρή έκρηξη στο διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας, όπου έχασε τη ζωή του ο 36χρονος σύντροφός της.

Στη νεαρή γυναίκα δεν αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό. Αντίθετα, στη δεύτερη κατηγορούμενη αναγνωρίστηκε, κατά πλειοψηφία, το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη και της επιβλήθηκε συνολική ποινή κάθειρξης 8 ετών. Οι δύο κατηγορούμενες καταδικάστηκαν, κατά περίσταση, για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών, κατοχή εκρηκτικών υλών, εκρηκτικών μηχανισμών, πιστολιών και πυρομαχικών, προμήθεια και κατοχή εκρηκτικών υλών, έκρηξη με χρήση εκρηκτικών υλών και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Ζήτησαν αναστολή εκτέλεσης των ποινών τους

Οι δύο νεαρές γυναίκες, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, μέσω των συνηγόρων τους, ζήτησαν αναστολή εκτέλεσης των ποινών που τους επιβλήθηκαν.

Για την πρώτη κατηγορούμενη, η υπεράσπισή της επικαλέστηκε τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει, όπως είπαν, λόγω του τραυματισμού της κατά την έκρηξη, σημειώνοντας πως υπάρχει κίνδυνος επιδείνωσης της υγείας της στην περίπτωση παράτασης της κράτησής της. Μάλιστα, για να στηρίξει το αίτημα, στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε και ο γιατρός που την παρακολουθεί, ο οποίος έκανε λόγο για «σύνθετο ιατρικά περιστατικό» λόγω των πολλαπλών προβλημάτων υγείας και του κινδύνου επιπλοκών.

«Το περιβάλλον των φυλακών σίγουρα επιδεινώνει την κατάστασή της» ανέφερε χαρακτηριστικά ο γιατρός. Το λόγο πήρε και η κατηγορούμενη, η οποία χαρακτήρισε «αναμενόμενη» την απόφαση και «προαποφασισμένη» τη διαδικασία.

«Δεν εξεπλάγην από την απόφαση… Το τέλος ήταν ήδη γραμμένο» ανέφερε, μεταξύ άλλων, χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε δηλώνοντας για ακόμη φορά αναρχική: «Δεν μετανιώνω για τίποτα, το τίμημα το έχω πληρώσει».

Φορτισμένη, ευχαρίστησε όσους στάθηκαν στο πλευρό της, αλλά και τη συγκατηγορούμενή της που δεν αποστασιοποιήθηκε, με το ακροατήριο να χειροκροτεί φωνάζοντας συνθήματα στήριξης αλλά και άλλα κατά του δικαστηρίου.

Αναστολή εκτέλεσης της ποινής, με όρους, αιτήθηκε η δεύτερη κατηγορούμενη με την υπεράσπισή της να επικαλείται τις σπουδές της. «Να της δοθεί η ευκαιρία, αν μπορεί κάτι να διασώσει από την ακαδημαϊκή της διαδρομή, με οποίους περιοριστικούς όρους.

Μπορεί να ολοκληρώσει την έρευνά της για το διδακτορικό της σε πανεπιστήμιο της Ελβετίας, από την Ελλάδα. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος αν αφεθεί ελεύθερη μέχρι το εφετείο» ανέφερε ο συνήγορος.

Η καταδικασμένη σε κάθειρξη 8 ετών, παίρνοντας με τη σειρά της το λόγο, ευχαρίστησε εκείνους που τη στήριξαν σημειώνοντας, απευθυνόμενη στο Δικαστήριο, ότι «με την καταδίκη μου καταδικάζετε τον αναρχικό χώρο…».

Και οι δύο γυναίκες τόνισαν πως με τη στάση τους υπερασπίστηκαν τη μνήμη του «αγωνιστή και συντρόφου Κυριάκου» που έχασε τη ζωή του στην έκρηξη.

«Κυριάκο ζεις για πάντα αγωνιστής» φώναζαν από το ακροατήριο. Τελικά, το δικαστήριο αποφάσισε να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη η έφεση.

Και οι πέντε αποχώρησαν από τη δικαστική αίθουσα συνοδεία αστυνομικών καταχειροκροτούμενοι.

Επεισόδια

Η δικαστική αίθουσα, όπου τα μέτρα ασφαλείας ήταν δρακόντεια, ήταν ασφυκτικά γεμάτη από αλληλέγγυους που στις διακοπές της διαδικασίας δήλωναν τη συμπαράστασή τους στις δύο γυναίκες που καταδικάστηκαν.

Έξω από τη δικαστική αίθουσα, στο Εφετείο, λίγο πριν ολοκληρωθεί η έκδοση της απόφασης σημειώθηκε ένταση.

Ομάδα συγκεντρωμένων επιχείρησε να μετακινήσει τα κιγκλιδώματα και να περάσει στο χώρο μπροστά από την αίθουσα και αστυνομικοί απάντησαν με κρότου λάμψης.

Αθώος ο Νίκος Ρωμανός

Νωρίτερα, το δικαστήριο έκρινε αθώους, λόγω αμφιβολιών, τρεις κατηγορούμενους στην υπόθεση μεταξύ των οποίων και τον Νίκο Ρωμανό.

Η απόφαση ήταν ομόφωνη και υιοθέτησε την πρόταση της εισαγγελέως που ζήτησε την αθώωση λόγω «σοβαρών αμφιβολιών» ενώ ελήφθη στην εκπνοή του χρόνου λήξης του 18μήνου της προσωρινής κράτησης των κατηγορουμένων οι οποίοι θα αφεθούν ελεύθεροι τις επόμενες ώρες.

«Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων με τη σημερινή ομόφωνη απόφαση και μετά από σύμφωνη εισαγγελική πρόταση, αθώωσε τους εντολείς μας Νίκο Ρωμανό και Α.Κ., καθώς δέχθηκε το προφανές. Ότι η θέση τους πως δεν έχουν καμία σχέση με τις κατηγορίες, που ήταν σταθερή από την πρώτη στιγμή της σύλληψης, είναι αληθινή και ειλικρινής. Η σημερινή αθώωση δεν αρκεί για να θεωρηθεί δικαίωση για εμάς, διότι οι 17 μήνες άδικης προσωρινής κράτησης δεν θα επιστραφούν και η βλάβη που υπέστησαν δεν θα αποκατασταθεί. Ωστόσο η αθώωση αποκαθιστά τη λογική η οποία παραβιάστηκε σε όλο το προηγούμενο διάστημα μέχρι το δικαστήριο. Η άνευ ορίων επιβολή προσωρινής κράτησης εξαντλώντας κάθε έννοια αυστηρότητας, η κατασκευή σεναρίων, η διαπόμπευση αθώων στα ΜΜΕ πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο σοβαρής συζήτησης και προβληματισμού.

Οι συνήγοροι