Μια σημαντική δικαστική απόφαση εκδόθηκε στο Λονδίνο σε υπόθεση διαζυγίου με πρωταγωνιστή Ρώσο ολιγάρχη, ο οποίος υποχρεώθηκε να καταβάλει δεκάδες εκατομμύρια στην πρώην σύζυγό του, μετά την αποκάλυψη ότι διατηρούσε παράλληλη οικογένεια, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Ο Mikhail Kroupeev, που έχει αποκτήσει και βρετανική υπηκοότητα, είχε παντρευτεί την Elena Kroupeeva το 1988 στη Ρωσία, ενώ το ζευγάρι μετακόμισε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1993. Ο γάμος τους κατέρρευσε το 2023, όταν η σύζυγός του ανακάλυψε ότι ο επιχειρηματίας διατηρούσε δεύτερη οικογένεια στη Ρωσία, με παιδί που γεννήθηκε περίπου το 2008.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη, με τη διαμάχη για την περιουσία να εξελίσσεται καθ’ όλη τη διάρκεια του 2024. Κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας, αποκαλύφθηκε ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα του Kroupeev περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, συμφωνίες εξαγωγής πετρελαίου από τη Συρία αξίας έως και 2 δισ. δολαρίων, καθώς και δραστηριότητα στον τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Καζακστάν.

Ο ίδιος είχε αρνηθεί να αποτιμήσει πλήρως τα περιουσιακά του στοιχεία, γεγονός που οδήγησε ακόμη και σε ποινή φυλάκισης 28 ημερών για περιφρόνηση δικαστηρίου.

Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης στο Ανώτατο Δικαστήριο, η πλευρά της πρώην συζύγου ζήτησε τη μεταβίβαση σημαντικών περιουσιακών στοιχείων, μεταξύ των οποίων η πρώην οικογενειακή κατοικία στο St John’s Wood του Λονδίνου, αξίας περίπου 14,4 εκατ. λιρών, καθώς και ακίνητα σε Ρωσία και Πορτογαλία συνολικής αξίας περίπου 26 εκατ. λιρών, μαζί με σημαντικά χρηματικά ποσά..

Ο Kroupeev, που συμμετείχε στη διαδικασία μέσω βιντεοκλήσης, υποστήριξε ότι θα έπρεπε να καταβάλει μόλις 300.000 λίρες, παρά το γεγονός ότι αποδέχθηκε τη μεταβίβαση των ακινήτων.

Ωστόσο, ο δικαστής James Ewins αποφάσισε τελικά ότι ο επιχειρηματίας πρέπει να καταβάλει περίπου 60 εκατ. λίρες σε μετρητά και να μεταβιβάσει τα ακίνητα, με τη συνολική αξία της αποζημίωσης να φτάνει περίπου τα 100 εκατ. λίρες.

Στην απόφασή του, ο δικαστής άσκησε έντονη κριτική στη στάση του Kroupeev, σημειώνοντας ότι η συμπεριφορά του επηρεάστηκε από επανειλημμένες παραβιάσεις δικαστικών εντολών, ενώ χαρακτήρισε τις καταθέσεις του «μη πειστικές».

Αντίθετα, έκρινε ότι η μαρτυρία της Elena Kroupeeva ήταν συνεπής και αξιόπιστη. Τόνισε επίσης ότι κατά τη διάρκεια του 35ετούς γάμου τους το ζευγάρι ζούσε με ιδιαίτερα υψηλό βιοτικό επίπεδο, με πολυτελή ακίνητα σε διάφορες χώρες, ταξίδια με ιδιωτικά αεροσκάφη και σημαντικές δαπάνες.

Παρά τους ισχυρισμούς του επιχειρηματία ότι είχε περιορισμένη ρευστότητα, το δικαστήριο διαπίστωσε ότι συνέχιζε να πραγματοποιεί υψηλές δαπάνες, ενώ παράλληλα κάλυπτε και τα έξοδα της δεύτερης οικογένειάς του.

Η πρώην σύζυγος δήλωσε ικανοποιημένη από την απόφαση, κάνοντας λόγο για μια περίοδο ανασφάλειας που πλέον φτάνει στο τέλος της, μετά τη δικαστική δικαίωση.