«Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) δεν ήταν απλώς ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, ήταν η “ένεση αδρεναλίνης” που χρειάστηκε η ελληνική οικονομία για να επανεκκινήσει τις μηχανές της σε μια κρίσιμη ιστορική καμπή. Η συντονισμένη πρωτοβουλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, σε συνεργασία με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, μετέτρεψε μια πρωτοφανή κρίση σε ευκαιρία δομικού μετασχηματισμού. Η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον χώρα υψηλού ρίσκου αλλά ένας ελκυστικός επενδυτικός προορισμός», τόνισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, μιλώντας στο 11ο Delphi Economic Forum και στο πλαίσιο της συζήτησης με θέμα: «Η Ζωή μετά το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF): Επένδυση για την επόμενη δεκαετία ανάπτυξης».



«Η Ελλάδα θα συνεχίσει να καταγράφει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και μετά το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας», ανέφερε ο κ. Καλαφάτης υπενθυμίζοντας τους πόρους τους Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, της Νέας Προγραμματικής Περιόδου του ΕΣΠΑ 2028-2034 και τρία νέα ταμεία που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη όπως: το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το Ταμείο Εκσυγχρονισμού και το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νήσων». Μιλώντας για τους τομείς που θα καθορίσουν το μοντέλο ανάπτυξης της επόμενης δεκαετίας ο κ. Καλαφάτης αναφέρθηκε στην ενέργεια και στην πράσινη μετάβαση. Στις βιοεπιστήμες και στην υγεία. Στις Τεχνολογίες Αιχμής. «Επενδύοντας σε υποδομές νέων τεχνολογιών η Ελλάδα δημιουργεί θέσεις εργασίας για επιστήμονες υψηλής εξειδίκευσης, μετατρέποντας τη χώρα σε περιφερειακό κόμβο καινοτομίας και τεχνολογίας» τόνισε. Καθώς και στην αγροτεχνολογία και στη γεωργία ακριβείας.

H Ελλάδα μετατρέπεται σε σημαντικό κόμβο ψηφιακής καινοτομίας και ΤΝ

«Έχουμε περάσει από τη φάση της υστέρησης στη φάση της επιτάχυνσης. Με την Εθνική Στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη πλήρως εναρμονισμένη με το ΑΙ Αct και τις στρατηγικές συνεργασίες της κυβέρνησης με κορυφαίες τεχνολογικές εταιρείες όπως και τις νέες υποδομές σε ΑΙ και Data Centers που διαμορφώνουμε, με ουσιαστική συμβολή των ερευνητικών μας κέντρων, όπως το “Αθηνά”, ο “Δημόκριτος”, το “ΕΚΕΤΑ”, -όπου πριν λίγο καιρό εγκαινιάσαμε το AI Nucleus- η θέση της χώρας μας δυναμώνει. Με αναβαθμισμένη γεωπολιτική θέση, οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη και φιλοεπενδυτικό περιβάλλον, η Ελλάδα μετατρέπεται σε σημαντικό κόμβο ψηφιακής καινοτομίας και Τεχνητής Νοημοσύνης», τόνισε ο κ. Καλαφάτης μιλώντας στη συζήτηση με θέμα: «Η τιμή της Τεχνητής Νοημοσύνης: Κόστος, αξία και πραγματικές αποδόσεις», στο πλαίσιο του Economic Delphi Forum.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη πράγματι απαιτεί σημαντικούς πόρους, υπολογιστική ισχύ, δεδομένα, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και κεφάλαια. Ωστόσο, πιστεύουμε ακράδαντα ότι το κόστος της αδράνειας είναι πολύ μεγαλύτερο από το κόστος της επένδυσης σε αυτή», υπογράμμισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης προσθέτοντας ότι: «Δεν αντιμετωπίζουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη ως ένα αποσπασματικό πρόγραμμα αλλά ως δομικό στοιχείο του νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας το οποίο βασίζεται στην οικονομία της γνώσης και προφέρει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα με όρους μέλλοντος», τόνισε.



Αναφερόμενος στη βιωσιμότητα της επένδυσης στην Τεχνητή Νοημοσύνη, «αυτή διασφαλίζεται μέσα από πέντε άξονες», είπε ο υφυπουργός και επισήμανε: «Πρώτος άξονας: Θεσμική σταθερότητα και ευρωπαϊκή εναρμόνιση: Οι επενδύσεις σε ΤΝ χρειάζονται καθαρούς κανόνες, προβλεψιμότητα και κανονιστική ασφάλεια.



Δεύτερος άξονας: Εθνικές Υποδομές, οι οποίες λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές αξίας όπως ο υπερυπολογιστής “ΔΑΙΔΑΛΟΣ”, ο δεύτερος ΑΙ υπερυπολογιστής στη Δυτική Μακεδονία, το “Pharos” AI, τα Data Centers, που ουσιαστικά αποτελούν και έναν νέο επενδυτικό προορισμό.



Τρίτος άξονας: Σύνδεση της έρευνας με την αγορά με μεγάλες επενδύσεις για την αναβάθμιση των ερευνητικών κέντρων άνω των 370 εκατ. ευρώ με στόχο τη διασύνδεση του ερευνητικού έργου με τις ανάγκες της οικονομίας και της αγοράς.



Τέταρτος άξονας: Κίνητρα που κινητοποιούν ιδιωτικά κεφάλαια. Φορολογικά κίνητρα σε startups και επιχειρήσεις που επενδύουν σε Έρευνα, Ανάπτυξη και Τεχνητή Νοημοσύνη, κίνητρα για την ενίσχυση των business angels και νέο ειδικό καθεστώς για τις νέες τεχνολογίες και την Τεχνητή Νοημοσύνη στον Αναπτυξιακό Νόμο προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ.



Πέμπτος άξονας: Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Reskilling. Περισσότερο από το 40% των εργαζομένων χρειάζεται επανακατάρτιση. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε μέσα από συνεργασίες με διεθνείς κολοσσούς νέων τεχνολογιών όπως η Open AI για εκπαίδευση δημοσίων υπαλλήλων και στελεχών επιχειρήσεων.



Στόχος μας η συνεχής επανεκπαίδευση και δια βίου εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού με όρους μέλλοντος» τόνισε ο υφυπουργός, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.